"Los gatos": Ángel de Brito estalló y publicó un duro mensaje ¿contra la China Suárez?

En el siempre picante mundo del espectáculo argentino, Ángel de Brito volvió a prender fuego las redes sociales con un mensaje lapidario que dejó a más de uno boquiabierto. Desde su canal de difusión de Instagram, el conductor de LAM lanzó una frase sin filtro que muchos interpretaron como una clara indirecta para Eugenia La China Suárez.

Qué escribió Ángel de Brito en las redes sociales

El conductor mantiene una relación tirante desde hace tiempo con la nueva novia de Mauro Icardi y, según las interpretaciones, el mensaje podría ser para ella: “Los gatos mandan carta documento y después no se presentan en la Justicia”. Indudablemente, la frase fue lanzada con bronca por el periodista y así dejó flotando una acusación tan filosa como provocadora.

La China en IG. / Foto: @sangrejaponesa

Como era de esperarse, la frase no pasó desapercibida. Los seguidores del programa y los curiosos de siempre no tardaron en unir cabos y apuntar directamente a María Eugenia Suárez, sin embargo, De Brito no se quedó ahí y fue por más. Así, el conductor sumó con la ironía que forma parte de su propio sello: “Como si no tuvieran de qué ocuparse los jueces. Tilinga, a pesar de las carteras que te regalen”.

La que también se sumó al escándalo fue Yanina Latorre, inseparable de Ángel de Brito cuando de polémicas se trata. Desde sus historias, dejó picando la intriga con una frase tan simple como demoledora: “¿Lo vamos a contar?”. Y conociendo el historial de ambos, muchos ya se preparan para que el próximo programa de LAM sea una bomba.

Los mensajes de Ángel y Yanina. / Foto: @angeldebritook

El enfrentamiento entre De Brito y Suárez viene escalando desde hace meses, más precisamente desde que trascendieron supuestos chats de la actriz hablando de Pampita, lo que motivó a Eugenia a iniciar una demanda judicial contra el periodista, su panelista estrella y la productora del ciclo. Sin embargo, según afirma Ángel, la actriz todavía no se presentó ante la Justicia, lo que encendió aún más la chispa.