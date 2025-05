Ángel de Brito compartió una letal opinión sobre Marina Calabró: "No se la banca cuando..."

Desde hace tiempo, Yanina Latorre y Marina Calabró mantienen un vínculo conflictivo, luego de un fuerte enfrentamiento que tuvo lugar en las redes sociales. Recientemente, Ángel de Brito se refirió al distanciamiento que mantiene con la comunicadora de Lape Club Social Informativo (América TV) y no dudó en expresar su contundente punto de vista.

En una charla con Intrusos (América TV), el líder de LAM confesó que su colega cortó contacto con él. “Me dejó de hablar en algún momento, creo que por culpa de Yanina y por cosas que dijimos en el programa”, contó el periodista. Además, lanzó una ironía sobre la relación sentimental de Calabró con Barbano: “Yanina se burlaba de su relación por este novio tan maravilloso que tiene. Dejó de tener relación con todos sus colegas”.

De Brito habló con Intrusos y liquidó a Marina Calabró.

Foto: Captura Canal América

Ángel de Brito aseguró no tener inconvenientes personales con Calabró, pero señaló: “Ella evidentemente tiene problemas con el resto. Es una persona que se dedicó, como todos nosotros, a hablar del resto, a cuestionar cosas de la televisión. No se la banca cuando le toca ser protagonista”. Más adelante, dejó en claro su postura: “Le deseo lo mejor a Marina porque yo la quiero, pero me parece que está totalmente equivocada. Tiene actitudes de mala compañera”, aunque reconoció su talento: “Profesionalmente me parece muy buena. Tengo fe de que algún día recupere la cordura y el vínculo bueno que tenía con todo el mundo”.

La experimentada periodista tendría problemas con todos, según reveló De Brito.

Foto: Captura Telefe

Cabe recordar que Yanina Latorre anunció este martes: "A partir de hoy, Calabró no se queda más en todo el programa de Lapegüe. Hace su columna y se va", y añadió con sarcasmo: "Excelente ambiente laboral".

Por su parte, Latorre no perdió la oportunidad de dirigirse a su compañera con dureza: "Los egos... las luchas de cartel amor. Si no te van a buscar o no te eligen, no hay llamadito a gerente que te lo solucione. Seguí llamando a gerentes, quejándote. Que el talento y el carisma así no se consiguen". Ante estas declaraciones, Calabró no tardó en salir a desmentirla.