Marcela Tauro hizo fuertes declaraciones sobre la pelea entre Yanina Latorre y Marina Calabró

En el programa Intrusos (América TV), la icónica periodista de espectáculos Marcela Tauro, no dudó en expresar su postura respecto al fuerte enfrentamiento entre Yanina Latorre y Marina Calabró, quienes pasaron de ser grandes amigas a mantener una relación marcada por la tensión y la distancia, al punto de no saludarse.

El pasado fin de semana, durante su participación en Infama (América TV), Yanina Latorre se refirió al vínculo que alguna vez las unió con Calabró, destacando cómo su dinámica dio un giro inesperado. "Me da lástima lo que le está pasando a Marina, perdió el humor... una chica que trabajó acá, en ‘Infama’. Era divertida... se reía del rating de Pampita y ahora no se le puede decir nada. Para mí desde que está con Barbano cambió. Ahora en la radio no nos saludamos", afirmó la panelista.

Este martes, en el programa de chimentos conducido por Lussich y Pallares, la panelista Marcela Tauro fue muy directa al analizar las palabras de Yanina y compartir su perspectiva sobre el comportamiento de Marina Calabró. "Marina se alejó de gente que la contuvo", declaró, sugiriendo que su colega distanció a quienes en algún momento le brindaron apoyo dentro del ambiente mediático.

Marcela Tauro opinó duramente sobre el distanciamiento entre Yanina Latorre y Marina Calabró

Además, la periodista recordó el respaldo que el medio le ofreció a Marina durante momentos personales complicados. "En el medio hemos sido muy buenos con ella, por el tema de la separación y su noviazgo (con Barbano). Cuando fue el tema de Jorge Rial, respetamos que no quería que le preguntemos de Jorge", ejemplificó.

Las críticas apuntaron a que Calabró cambió luego de ponerse de novia con Barbano.

Foto: Captura Pantalla Canal América

Para cerrar, Tauro insinuó que la ruptura entre ambas podría deberse a una falta de reciprocidad. "Todos sabíamos todo (sobre su relación con Barbano) y creo que tuvimos códigos. Cuando tenés códigos, uno espera determinadas conductas del otro lado", concluyó, dejando en claro su descontento con la actitud de Calabró.