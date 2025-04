Marina Calabró reveló detalles sobre algunas figuras y autoridades de canales de televisión que temen por la denuncia de Viviana Canosa

Este miércoles en Lape Club Social Informativo, la especialista en espectáculos Marina Calabró reveló que hay varias figuras del medio, entre conductores y autoridades de algunos importantes canales de televisión, que tendrían mucho miedo de salir perjudicados en la denuncia que Viviana Canosa realizó este martes ante la Justicia.

"Me dicen que algún conductor del mismo canal de televisión la habría tratado de contactar a Viviana para tirarle un poco de la lengua para ver si su nombre está entre los nombres que ya presentó en la fiscalía de Stornelli en el día de ayer", expresó Calabró sobre un conductor de Telefe que podría estar vinculado en la denuncia hecha por Canosa.

"Hay ejecutivos de televisión, hay empresarios y hay conductores que están llamando o tratando de contactar, directa o indirectamente, a Canosa para tener datos de qué es lo que ella aportó en Comodoro Py, para ver si están a salvo o no, esto es así y esto no lo dice Viviana, esto llega de fuentes de Comodoro Py", reveló la periodista en relación a lo que podría llegar a surgir de las polémicas declaraciones en tribunales realizadas por la conductora de Viviana en vivo (El Trece).

Marina Calabró contó la preocupación que existe entre algunas figuras de la televisión tras la denuncia de Viviana Canosa

"Ayer me decía un funcionario judicial que nunca estuvieron tan calientes los teléfonos en esta fiscalía, como a partir de la irrupción de Viviana Canosa, gente que está preocupada de antemano o abriendo algunos paraguas muy turbios", expuso Calabró en su clásico segmento que compila los temas de actualidad en relación a famosos.

"Se que presentó algunos chats, se que hay otra prueba documental, esto me lo dijo Dragani, me dijo: "Hay algo en video, hay cierto material en fotos, hay sobre todo mucha descripción de situaciones y hay algún denunciante en primera persona"", contó Marina Calabró sobre lo revelado por el abogado de Viviana Canosa. "Dragani me dijo que por razones de secreto de sumario no te lo puedo confirmar pero tampoco te lo desmiento", agregó.

En referencia a las delicadas declaraciones de Canosa sobre la vinculación de Lizy en cuanto al delicado asunto de los menores de edad, Calabró dijo que hubo una suerte de freno, pero hay otra gente que está preocupada por lo que pueda saber o tener Canosa o que pueda haber aportado o aportar en las próximas horas.