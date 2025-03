Graciela Alfano encendió las redes con un osado look al borde de la censura

Graciela Alfano, a los 72 años, sigue demostrando que la sensualidad y la actitud no tienen edad. Esta vez, volvió a ser el centro de todas las miradas con un video en el que no solo lució un osado look, sino que también dejó una reflexión que rápidamente generó revuelo.

La ex vedette compartió un video donde desafía a sus fans a aplicar el "contacto cero".

En la publicación, Graciela aparece cantando "Ahora te puedes marchar" de Luis Miguel, pero la música fue solo el condimento de su verdadero mensaje. Luciendo un corpiño negro de pronunciado escote, la ex vedette no dejó mucho a la imaginación y dejó en claro que, a su edad, sigue siendo una de las figuras más desinhibidas y seguras de sí misma del espectáculo argentino.

Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue la descripción del video. Alfano compartió lo que ella misma bautizó como el "Método Alfano" para cerrar ciclos con relaciones tóxicas. "Desafío a mujeres y hombres que han terminado una relación tóxica. Mantener el Contacto Cero a ultranza. No dejarse engañar nuevamente y caer en las redes de estos personajes que no tardarán en volver a sus fechorías!!! Reírse y festejar que esos ya no están en nuestras vidas. Los quiero y los bendigo", escribió.

El video que Graciela Alfano subió a las redes con un consejo a sus seguidores:

La diva, que ha hecho del empoderamiento y la seguridad en sí misma una marca registrada, no deja de sorprender. Ya sea desde la playa, mostrando su envidiable figura, o desde su casa, derrochando estilo, Graciela Alfano sabe exactamente cómo mantenerse vigente y provocar conversación.

En más de una ocasión, sus posteos han sido tema de debate, especialmente por su actitud desafiante hacia los estándares de edad y belleza impuestos por la sociedad. Lejos de quedarse en la nostalgia de su pasado como una de las mujeres más deseadas del país, la ex vedette se reinventa constantemente y deja en claro que la sensualidad y la actitud son un estado mental, no una cuestión de juventud.