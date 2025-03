Enzo Francescoli presentó su vino en Mendoza: cómo es y quién lo hace

Fue una de las máximas glorias de River Plate y hoy es su director deportivo. En estos días, Enzo Francescoli llegó hasta Mendoza para presentar InmEnzo, un vino homenaje ideado por el enólogo mendocino Mariano Di Paola.

El vino presentado. Foto: Federico Lancia.

El proyecto inicial fue comenzado por una sommelier que puso en contacto al futbolista y al hacedor, Di Paola que además es fanático del club "millonario" no dudó un instante en acompañarlo. Durante la presentación, en un hotel céntrico de la provincia, estuvieron presente los tres y Mariano Di Paola declaró que el proyecto ahora va a ser continuado por su hijo Mariano "Nani" Di Paola, quien tiene pensado ampliar el portfolio con algún blanco y espumante.

InmEnzo es un vino del año 2015 y es un corte de Cabernet Franc (50%), Malbec (40%) y Merlot (10%). Un vino de carácter complejo que se muestra vivaz y que todavía tiene años para evolucionar.

Mariano Di Paola junto a Enzo Francescoli. Foto: Federico Lancia.

"Aparte de ser un orgullo y ser una las cosas más lindas que me pasó, me emociona porque me toca las entrañas. Soy hincha de River y muy hincha del Enzo, porque aparte de ser un excelente jugador es una persona extraordinaria, que me ha abierto las puertas de su casa y que hoy hagamos algo juntos, la verdad que es impagable", expresó orgulloso Mariano Di Paola.

Enzo Francescoli y su vino. Foto: Federico Lancia.

"Tenemos una amistad de muchos años con Mariano y que creó este vino en mi honor. Y lo cierto es que espero que el vino represente esa amistad y ese vínculo que tenemos que es muy bueno. Participé de los cortes pero muy poco, porque quise dejar al que sabe, porque como digo es un hecho más de amistad que otra cosa", comentó Francescoli en el lanzamiento del vino.