Mariana Fabbiani y un vestido tejido al crochet que generó discusión

Mariana Fabbiani es una de la conductora de televisión más aclamadas de la Argentina y, dada su trascendencia, siempre tiene mucha repercusión con sus posteos de redes sociales. En ese sentido, recientemente la presentadora se mostró muy elegante en unas fotos y recibió miles de likes.

La estrella de la televisión agradeció en su posteo a la persona que le tejió artesanalmente su vestido al crochet, con un diseño innovador: una pieza al cuerpo con breteles finos acompañada por una capa hecha en el mismo tono. El color elegido por Fabbiani para su look fue el lila, que realzó su figura y contrastó con su tono bronceado.

El look de Mariana. (Instagram marianafabbiani)

"Cuando el look del día me gusta mucho, se me nota en la cara. Divino este set tejido artesanalmente, amé el color y cómo me hacía sentir. El verdadero lujo es saber valorar las prendas que llevan tanto tiempo y amor", escribió Mariana en el pie de foto de su posteo. Y recibió comentarios como "Hermosa como siempre , el vestido bellísimo tejido" y "Las tejedoras de crochet estamos admirando esta belleza".

Sin embargo, hubo algunos comentarios en donde se tildó al look de aburrido, o de demasiado señorial. ¿Cuál es tu opinión?

El look de Mariana. (Instagram marianafabbiani)

