Este es el accesorio que revolucionó los Grammy 2025 y se ha vuelto viral

Doechii no solo se llevó el premio al Mejor Álbum de Rap en los Grammy 2025, sino que también está marcando tendencia con un accesorio inesperado: la cinta facial visible. La rapera lució trozos de cinta adhesiva en las sienes durante su presentación y al recibir su premio, convirtiendo una técnica de belleza tradicionalmente oculta en un accesorio.

La cinta facial visible se convirtió en tendencia tras su aparición en los Grammy.

La cinta facial, translúcida o nude, no solo realza los rasgos faciales, sino que también actúa como un lifting instantáneo, creando un contorno más suave y definido. Doechii ha utilizado este recurso en apariciones públicas, demostrando que no hay límites para su uso y que tampoco es necesario ocultarlas.

Descubrí cómo usar la cinta en tu rutina de belleza.

Este accesorio, que se disparó en búsquedas de Google tras su aparición en los Grammy, desafía las normas tradicionales de maquillaje y peinado. En TikTok, ya circulan tutoriales que explican cómo usar la cinta facial. El proceso es sencillo, y comienza con limpiar y secar el rostro, cortar la cinta en trozos pequeños y aplicarla en áreas como la línea de la mandíbula, los pómulos o los ojos. Luego, se difumina con maquillaje para un acabado natural.

Un secreto de belleza se convirtió en un accesorio improvisto.

No obstante, Doechii no es la única en adoptar esta tendencia. Celebridades como Lady Gaga y Billie Eilish también han experimentado con la cinta facial. Este movimiento refleja un cambio en la industria de la belleza, donde los trucos y procedimientos ya no se ocultan, sino que se celebran o, mejor dicho, se llevan como accesorios.