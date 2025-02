Stefi Roitman renovó su imagen: así luce ahora

Stefi Roitman decidió darle un giro refrescante a su imagen con un corte y color que está causando furor esta temporada. La actriz y modelo compartió en Instagram su renovado estilo que consistió en un corte mariposa acompañado del tono Mocha Capuchino, una de las tonalidades más solicitadas en las peluquerías este verano.

El corte mariposa, que se caracteriza por sus capas largas y movimiento natural, es una de las opciones favoritas entre las celebridades, ya que aporta volumen y frescura sin perder longitud. En combinación con su nuevo color, Roitman logró un cambio sofisticado pero en definitiva muy moderno.

La artista optó por una tonalidad versátil y favorecedora que es furor entre quienes buscan una transformación elegante y natural.

La elección del Mocha Capuchino no es casualidad. Este tono marrón, con matices cálidos que van desde el beige hasta los cobrizos, se ha convertido en el preferido del verano por su capacidad de adaptarse a diferentes tipos de piel y colorimetría. Su versatilidad lo hace una opción ideal para quienes buscan un cambio sin arriesgar demasiado.

Con más de tres millones de seguidores en Instagram, Stefi Roitman no tardó en recibir una ola de elogios por parte de sus fanáticos y colegas. Sin embargo, no es la primera vez que la actriz sorprende con un cambio de look. A lo largo de su carrera, ha experimentado con distintos tonos y estilos.

El nuevo corte de Stefi Roitman es ideal para darle movimiento a tu cabello.

El Mocha Capuchino y el corte mariposa llegaron para quedarse, y Stefi Roitman es una prueba de cómo un cambio bien pensado puede realzar la imagen sin perder esencia. Si estás buscando una renovación, esta combinación puede ser la inspiración perfecta para tu próxima visita a la peluquería.