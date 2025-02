Quién es la prestigiosa periodista de vinos que se convirtió en Master of Wine

Amanda Barnes, reconocida periodista británica especializada en vinos y residente en Mendoza desde 2009, se ha convertido en la primer persona en lograr la prestigiosa certificación de Master of Wine (MW) mientras vivía en Sudamérica. Este hito no solo consolida su posición como una de las mayores expertas en los vinos de la región, sino que también refuerza la creciente proyección internacional de la viticultura sudamericana y su relevancia en la industria global del vino.

Amanda Barnes.

Considerado uno de los títulos más exigentes y respetados del mundo del vino, el Master of Wine requiere años de estudio, rigurosas catas a ciegas y una investigación académica profunda. Barnes, con más de 15 años de experiencia explorando la diversidad vitivinícola de Sudamérica, completó el programa en Mendoza y dedicó su tesis a investigar el potencial de las variedades Criolla para la producción de vinos de alta calidad, aportando una nueva perspectiva a la historia y el futuro de estas uvas autóctonas.

“Es un honor haber podido obtener el título de MW aquí en Argentina, aprendiendo de colegas profesionales en una región que sigue inspirándome con su constante innovación,” expresó Barnes, quien, paralelamente a sus estudios, escribió y publicó The South America Wine Guide, un libro sobre las regiones vitivinícolas de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Perú. “Espero seguir promoviendo los vinos, los productores y la identidad única que hacen de este continente un destino vinícola de renombre mundial”.

El año pasado estuvo en los estudios de MDZ.

Con su reconocimiento, Barnes se une a un selecto grupo de 425 Masters of Wine activos en 30 países. Aunque otros profesionales latinoamericanos han obtenido este título en el pasado, ella es la primera en completarlo mientras residía en Sudamérica, lo que resalta la madurez y el potencial de la región en la escena vinícola global.

El Institute of Masters of Wine (IMW) anunció la noticia el 21 de febrero, junto con la incorporación de otros tres nuevos Masters of Wine: Jit Hang Jackie Ang (Singapur), Sarah Benson (Reino Unido) y Kathleen Van den Berghe (Bélgica).

“El camino para convertirse en Master of Wine es extremadamente desafiante, y damos la bienvenida con orgullo a estos nuevos miembros de nuestra comunidad”, declaró Roderick Smith MW, presidente del IMW.