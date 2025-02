La China Suárez enciende internet con su look de corpiño y biker para entrenar

En medio de la tormenta mediática, la China Suárez vuelve a ser noticia, pero esta vez por su look. La actriz compartió en redes un outfit deportivo que dejó a sus seguidores impactados. Con un conjunto negro de corpiño ajustado y calza biker, La China demostró que la comodidad y la moda pueden ir tranquilamente de la mano.

Así era el look sporty que La China lució en redes.

El look, que sigue la estética sporty chic, se compone de un corpiño deportivo negro con tiras anchas y calzas de tiro alto, una combinación básica pero infalible. Sin embargo, su apuesta por un beauty look minimalista pero trendy terminó de elevar el conjunto. Con un sutil delineado negro, sombras en tonos terrosos y una buena dosis de máscara de pestañas, la China logró un acabado natural pero sofisticado.

Maquillaje que resalta la mirada, más un peinado effortless.

Por supuesto, los comentarios llegaron de inmediato y colmaron el post. "Ella no necesita Photoshop", comentó un usuario en la publicación, mientras que otros destacaron su seguridad y la facilidad con la que sale bien en todas las fotos.

Así entrenó la China Suárez y generó furor en redes.

Más allá de su look, la China Suárez nunca deja de impactar a seguidores y no seguidores incluso. Ya sea con looks deportivos o más elegantes, su característico estilo llama atención e inspira a tomar nota de las prendas que la actriz utiliza.