Not San Valentín: las fotos y sociales de un sunset que cada vez cobra más fuerza

Todos los años, el mes de febrero es sinónimo de los festejos de San Valentín. Esta tradición de festejar el amor de pareja es muy fuerte en los países de América del Norte y Europa, y hay que decirlo, en la Argentina no es menor.

Sin embargo, no solo los eventos para los enamorados han cobrado auge, sino que ahora hacen competencia las posibilidades de salir y divertirse el día anterior o el posterior al 14 de febrero para todos aquellos que no tienen interés en los planes convencionales de San Valentín, ya sea porque no tienen pareja, no sienten ese romanticismo "meloso" o simplemente no son de salir a gritar a los cuatro vientos el amor por su media naranja.

"Están los que disfrutan en solitario, mal llamados 'solterones', están los que aman divertirse en compañía de amigos o incluso los que están en pareja pero prefieren también salir en grupo. Es por eso que bienvenidos sean este tipo de eventos", opina Celia, una abogada que llegó al "Not San Valentín de bodega Trivento".

"La verdad es que yo estoy en una relación, pero conmigo mismo. Parece una tontera y muchos me gastan cuando digo esto... pero yo pienso que primero te tenés que llevar de una manera excelente con tu propio ser. Eso es lo más importante", explico Serena, una chilena que vive en Mendoza y que le dijo sí al Sunset.

MDZ fue al evento que organizó bodega Trivento, en el que adeás de diferentes vinos espectaculares del portfolio de la bodega que se sirvieron en la ocasión, hubo música de la mano de la Dj Lorena Henríquez, y delicias servidas por el chef de Los Vientos, Nacho Molina, y su troupe. "Las mollejitas crocantes sobre papa rejilla con marrones asados, y la trucha curada sobre chipa al hierro con crema de palta fueron mis predilectos. ¡Los amé!", confesó Gonzalo, uno de los asistentes. "Yo me quedo con la mini ciabatta con pastrami, pickles de pera, rúcula y lactonesa de dijón", completó Roxana, amiga de Gonza.

"El concepto de este 'anti San Valentìn' lo pesamos justamente con un fin amplio: el de celebrar el amor, y no solamente circunscripto al de pareja. Con este evento queríamos que las parejas, los grupos de amigos, los amores no convencionales, etc. tuvieran su momento y su lugar. Cualquier tipo de vínculo para dar y recibir amor es lindo que sea celebrado. El amor de pareja, el concebido entre dos personas, se festeja el 14 de febrero: pues entonces nosotros quisimos dar un paso más allá", nos explica Fernanda Vila,

