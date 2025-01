Wanda Nara se cambió el look y pidió opiniones: votá si te gustó

Wanda Nara decidió darle un retoque a su imagen y sorprendió a todos con su nuevo look. A través de sus historias de Instagram, Wanda compartió una selfie en la que mostró su cabello varios tonos más claro.

La empresaria renovó su imagen con un cabello más claro y un maquillaje natural.

“Ayer me hice más rubia. Opinions”, escribió Wanda en la publicación, invitando a sus seguidores a opinar sobre su cambio de look. La ex de Mauro Icardi lució un maquillaje natural, con máscara de pestañas negra y un lipgloss transparente, que resaltó su nueva melena rubia.

La mediática compartió su transformación en redes, generando una ola de comentarios.

Este cambio llega en un momento en el que Wanda está más presente que nunca en lo mediático, no solo por su relación con L Gante, sino también por los constantes escándalos que la vinculan con Mauro Icardi y La China Suárez. Sin embargo, la empresaria demostró que su enfoque está en seguir reinventándose.

Wanda mostró su cabello más rubio por medio de las historias de Instagram.

Y a vos, ¿qué te pareció el cambio?