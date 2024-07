Felipe VI festejó 10 años como rey junto a Letizia Ortiz y sus hijas: mirá lo que dijo

Letizia Ortiz y Felipe VI se convirtieron en reyes en 2014, cuando el rey Juan Carlos I abdicó al trono. Desde ese momento, los padres de Leonor y Sofía de Borbón fueron las caras de la realeza española y han protagonizado un sinfín de momentos importantes a nivel sociopolítico en su país. En su reciente discurso, el rey se refirió a cómo vivió estos diez años en el trono.

"A la Constitución y sus valores me he ceñido. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Es el compromiso de un rey constitucional, que trasciende a la exigencia del deber: lo es también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo", comenzó Felipe VI en alusión a cuánto respeto le merecen las leyes españolas. Esto se dio en un evento llevado a cabo en el Palacio Real.

La familia real en el acto. Créditos: Casa Real de España

Felipe VI aseguró que siempre ha creído en la importancia de ser coherente con los compromisos adquiridos. "Insisto en la importancia de ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos. Actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar", agregó en su contundente discurso.

La familia real en el acto. Créditos: Casa Real de España

"La Corona contribuye así, por su vocación integradora, a la estabilidad de nuestro sistema institucional y a la cohesión de nuestra sociedad", continuó su descargo el monarca de España. "Mi servicio es inherente y parte medular del propósito de la Corona, que está siempre en permanente proceso de adaptación para afrontar los retos y dificultades de nuestra sociedad", cerró.

Mirá el video (Fuente: YouTube casarealtv)

Las palabras de Sofía y Leonor a sus padres

"Perdón por colarnos pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos diez años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles", soltaron las princesas en el acto.