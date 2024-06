Cómo combinar las botas más abrigadas y sencillas con looks elegantes

Salir de casa temprano, con temperaturas bajas y a veces en plena oscuridad no es el mejor escenario para motivarnos a elegir los looks más glamoroso, pero sí los más confortables. ¿Quién dijo que ambas características no podían unirse? En esta nota, confirmamos que gracias a las botas Ugg o de corderito, esta mezcla es posible.

Aunque pueda pensarse como una combinación extraña, lo cierto es que este tipo de botas - además de ser súper abrigadas - son adaptables a diferentes prendas y estilos. Para estas semanas previas al invierno, estos zapatos serán tus aliados principales para salir a la calle sin sentir frío ni estar incómoda. ¡Conoce cómo combinarlos!

Inspración: botas de corderito con jeans y blazer. Foto: Grazia Deustchland.

Con jeans y blazer, las botas de corderito se transforman por completo. Para realzar más el clasicismo del look, te recomendamos añadir un sweater en algún color neutro y un bolso a tono. También, un gorro tejido o una gorra deportiva sumarán un plus sporty chic que remarcará la fusión entre piezas relajadas y elegantes.

Inspración: botas de corderito con prendas clásicas en colores neutros. Foto: Glamour&Guide.

Una propuesta similar puedes encontrar en este look, en el que se hace presente el color blanco como base. Con pantalones y sweater en este tono, la influencer contrastó con sus botas camel y su maxi blazer gris - pero añadió un punto de unión en su bolso bicolor blanco y camel. Si quieres estar más abrigada, puedes reemplazar el blazer por un tapado y obtendrás un gran resultado también.

Inspración: botas de corderito con falda de cuero y chaqueta puffer. Foto: InStyle.

Para quienes quieren ir un poco más allá, este look será su predilecto. La it girl apostó por estas cómodas botas junto con una falda de cuero negro, medias a tono, sweater de cuello alto y chaqueta puffer, logrando la armonía ideal entre la simpleza de sus zapatos y las tendencias en su indumentaria.

Luego de conocer estas ideas, estamos seguras que las botas de corderito serán tu primera y única elección este invierno.