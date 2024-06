Cami Mayan viraliza una remera dedicada a su ex Alexis Mac Allister, a días de la Copa América

El Mundial de Fútbol 2022 coronó a Argentina como campeón del mundo y la felicidad fue inmensa, pero dentro del seleccionado argentino se vivieron algunos momentos de tensión debido a diversas polémicas que se produjeron alrededor de jugadores. Uno de ellos fue la separación entre Alexis Mac Allister y Cami Mayan.

Apenas finalizó el campeonato, el futbolista se separó de la influencer ya que declaró su amor por su mejor amiga y actual pareja, Ailén Cova. Esto produjo cientos de opiniones y comentarios en contra del argentino, quien había recibido apoyo total por parte de su ex novia durante toda su estadía en Qatar.

Cami Mayan regresó al streaming luciendo una remera con una polémica frase. Foto: Instagram @paulimaynar.

A pesar del mal momento, Cami Mayan siguió su carrera como modelo, y además se sumó al programa Patria y Familia, que forma parte del canal de streaming Luzu TV. Fue allí en donde la influencer decidió dar un claro mensaje - con su look - hacia su ex, Alexis Mac Allister, quien está en Estados Unidos preparándose para la Copa América.

Luciendo una remera con la inscripción "Hotter than my ex" (más sexy que mi ex), la joven envió un mensaje subliminal al futbolista con quien compartió relación durante cinco años. Rápidamente, su camiseta inundó las redes sociales en las que el tema de su separación fue tendencia nuevamente.

Además de un claro mensaje a su ex, Cami Mayan apostó por la tendencia de las remeras con frases. Foto: W Magazine.

No solo por el escándalo amoroso, sino también por el formato de su remera, ya que las camisetas con frases han vuelto a ocupar su lugar dentro del mundo de la moda. Con famosas como Zendaya o Jennifer Lawrence - que apostaron por la oración I Told Ya (Te lo dije) - estas prendas consiguen acaparar toda la atención por su simplicidad y también la peculiaridad de sus frases.

A pocos días de la Copa América, Cami Mayan impone tendencia y revoluciona la farándula con esta particular remera con un claro mensaje hacia su ex novio, Alexis Mac Allister.