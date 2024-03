Jimena Barón mostró su almuerzo súper saludable y variado: qué comió

Jimena Barón no deja de compartir en sus redes sociales sus hábitos alimenticios y las rutinas de ejercicios que lleva a cabo. La actriz y cantante dio a conocer lo que almorzó y les mostró todos los ingredientes que incorporó en su plato.

La artista se pronunció hace pocos días después de recibir críticas por mostrar su cuerpo en las redes sociales y defendió su postura, dado que también muestra cuán duro entrena y cuán bien come en su día a día; por lo tanto, considera que no es un mal ejemplo.

La comida de Jimena Barón. Instagram: jmena

En el plato que mostró Barón en una de sus historias de Instagram se puede ver una ensalada en la que mezcló choclo desgranado, zanahoria rallada, hinojo, brócoli, tomate, pollo y queso feta.

Jimena Barón y su pareja, Matías Palleiro.

El fuerte descargo de Jimena Barón

"Me llama la atención que yo no hablé de nadie. Simplemente salí a decir que no hablen más de mi cuerpo y obviamente eso desencadenó que todos hablen de mi cuerpo", comentó la celebridad de TV.

Y sumó: "No me hago la superada. Si yo veo que están criticándome o hablando me molesta porque cualquiera que me siga en Instagram sabe que soy una mina que entreno una banda, que dedica mucho tiempo de su vida a alimentarse bien, que como un montón".