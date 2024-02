El extravagante look con el que Lali es tapa de una revista alemana

Lali Espósito tuvo un exigente pero muy increíble año. Grabaciones, nuevo álbum, giras y la segunda temporada de la serie en la cual actúa y es directora. Una de las mujeres más jóvenes y multifacéticas del país. Aun así, sigue teniendo tiempo para sus amigos y familia, pero sobre todo para viajar.

En una de sus escapadas a Europa realizó una campaña de fotos para la tapa de la famosa revista alemana, Schön. La edición digital salió a la luz en octubre del 2023. Sin embargo, Lali nos recuerda en su Instagram una de las icónicas fotos que formaron parte de la magazine.

La foto que Lali reposteo en su Instagram. Foto: @schonmagazine

En su cuenta oficial de instagram @lali, reposteo una foto en sus historias donde la revista recuerda una icónica foto en una bañadera donde la artista está totalmente cubierta por un vestido metalizado, un flequillo y unos modernos lentes. ¡Super cool!

Uno de los looks. Foto: @lali

El estilismo completo fue obra de Alberto Murtra, quien no solo la vistió con tela metalizada, sino que fue una candente producción de fotos con varios cambios de vestuario. Entre los looks elegidos, Lali utilizó un vestido de encaje negro pegado al cuerpo y una tela de red que cubre parcialmente su rostro junto a un gran sombrero de plumas. Otro en la que se la ve con un body manga larga negro y un corset de latex con detalles de tachas y cintas cruzadas, como complemento gran joyeria plateada y un saco de cuero. Por último, el look estrella con el cual se la ve en la página principal de la revista se trata de una máscara de gatubela ultra sexy y un collar plateado.

La sesión se realizó en el Hotel Montera de Madrid. Foto: @lali

Encaje, látex y cuero, si alguien sabe jugar con los estilos es Lali Espósito. Sin miedo a nada, la artista se la juega en cada propuesta de moda, y nos los recuerda en sus redes.