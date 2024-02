La recomendación de Cinthia Fernández para lucir los glúteos parados

Cinthia Fernández dio a conocer lo que se pone para que sus glúteos parezcan aún más tonificados y altos de lo que son. La bailarina recomendó el uso de un conjunto deportivo a sus seguidores de Instagram.

La celebridad de televisión y de redes ofreció a sus fans una serie de conjuntos deportivos en diferentes colores y reveló los beneficios que tendrán si los utilizan. En un sus posteos, se pudo ver a Cinthia con los outfits en cuestión puestos.

La ropa de Cinthia Fernández. Instagram: cinthia_fernandez

Cinthia Fernández dio a conocer que los conjuntos deportivos a los que se refirió tienen una presión especial que en vez de aplastar los músculos hace que luzcan más prominentes. La exparticipante de Bailando por un sueño aseguró que tiene una gran variedad de colores y diseños en su catálogo.

Cinthia Fernández, sobre su vida alejada de la televisión

"Tengo 2 empresas de make up y de ropa deportiva y bikinis. Más un local por inaugurar y todas las empresas que laburo en Instagram ¿Posta no ven que no paro de laburar? Ni que fuera LS", comentó Fernández.

La bailarina dejó de ser parte de paneles de programas de televisión, rol que ocupó en los últimos años, y vive de sus emprendimientos que promociona a través de sus redes sociales.