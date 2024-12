Coti Romero sorprende con una transformación total: para algunos está irreconocible

Coti Romero no para de sorprender, y es que la mediática correntina volvió a dejar a todos en shock, especialmente a sus compañeros de Paparazzi.

Todo ocurrió en pleno stream de PPZ, cuando Constanza apareció con un look radicalmente diferente que dejó a todos descolocados. Al verla, el equipo no pudo contener su sorpresa: “¡Tenemos una intrusa!”, bromearon al aire, y comenzaron a lanzar especulaciones: “Puede ser Marixa Balli, Moria Casán, La Joaqui… ¡Carito Müller no es!”. La expectativa crecía, hasta que finalmente Coti se giró, revelando un cambio explosivo.

De rubia a morocha: el nuevo look de Coti Romero que impactó en las redes

De la mano de una melena morocha, larga, lacia y con flequillo, Coti se mostró absolutamente transformada. Por un momento, dejó atrás su característico rubio, que ha sabido lucir en tonos colorados y castaños en el pasado. La reacción del estudio fue inmediata: “¡OMG!”, exclamaron, mientras le daban la bienvenida a su nuevo look.

¿Nueva Coti? Romero se reinventa en pleno stream y enloquece a todos. (Foto: Historia de Instagram @cotyrommero)

Sin embargo, entre risas, la ex hermanita aclaró el misterio: “Es una peluca, igual”, admitió, divertida con el efecto logrado y el impacto de su nueva imagen. Y aprovechó para alentar a sus fans a jugar con su estilo: “Es una forma de probar, hay que usar pelucas. ¡Hoy no me hago cargo de las cosas que pueda decir!”.