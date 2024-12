El impactante look de Juli Poggio en su primera alfombra roja internacional

La ex Gran Hermano, Julieta Poggio, impactó en España con un look de dos piezas en tono borravino, marcando un hito en su carrera al pisar por primera vez una alfombra roja internacional. La influencer asistió a la premier de la película Culpa Tuya de Prime Video en España, donde deslumbró con un look de gala que, como de costumbre, acaparó todas las miradas.

La ex Gran Hermano apostó por el minimalismo glam y triunfó con su elección de moda en tonos borravino. (Foto: Instagram)

La parte superior consistió en un corset sin mangas y de escote recto, que realzó su figura de manera sutil pero impactante. La falda larga, que continuaba con los entretejidos del corset, se llevó las miradas gracias a un pronunciado tajo que terminaba en una cola, aportando dramatismo y elegancia al conjunto. Para complementar el look, Julieta optó por un maquillaje natural que resaltó su rostro y ondas suaves en el cabello suelto. Los zapatos de taco alto, también en tono borravino, fueron el broche perfecto para su estilismo.

Corset, falda con cola, y glamour natural fueron la fórmula para robarse todas las miradas. (Foto: Instagram)

Durante la preparación, Julieta bromeó con sus seguidores: “Después me lo voy a tener que aflojar para la película”, dijo mientras ajustaban el corset a su medida.

Así se vio Julieta Poggio en la premier de Culpa Tuya:

La invitación al estreno de Culpa Tuya no solo significó un reconocimiento a su creciente popularidad, sino también un momento cargado de emoción para la influencer, quien agradeció a sus seguidores por acompañarla en este nuevo capítulo de su carrera.