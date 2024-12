Pantalones tejidos: el must-have para lucir en la playa este verano

Cuando se trata de verano, la moda siempre encuentra la forma de sorprendernos, y este 2025 no será la excepción. El próximo año, los pantalones tejidos, calados o de red se posicionan como el ítem estrella para llegar a la playa con estilo y comodidad. Con diseños que combinan lo boho chic y lo moderno, estas prendas están arrasando en las vidrieras y prometen ser un éxito absoluto en las costas.

Este tipo de pantalones son ideales para superponer con trajes de baño, ya que ofrecen un toque de sensualidad al mismo tiempo que son prácticos y ligeros. Los modelos pueden variar: desde los tejidos a crochet que remiten a lo artesanal, hasta los calados más modernos realizados a máquina, hay opciones para todos los gustos. Además, los colores neutros como blanco, beige y negro predominan, aunque los tonos vibrantes también tienen su espacio.

Los pantalones tejidos lideran la moda playera del verano 2025. Foto: ínstyle

La clave de esta tendencia está en su versatilidad. Podés usarlos no solo para la playa, sino también para una tarde de verano con un top y sandalias, logrando un look relajado pero sofisticado. Las influencers ya los adoptaron como parte de sus outfits diarios, combinándolos con diferentes estilos para demostrar su potencial.

Esta prenda combina comodidad, estilo y un toque boho chic. Foto: ínstyle

Este tipo de pantalones no solo son cancheros, sino también cómodos y prácticos. Gracias a sus materiales livianos y transpirables, son perfectos para las altas temperaturas y para esos días donde el look tiene que ser funcional pero sin perder el glamour. Si querés destacarte este verano, es una opción que no puede faltar en tu guardarropa.

Crochet, encaje o calados: diferentes opciones para elegir. Foto: ínstyle

Ya sea que optes por un diseño artesanal o uno más contemporáneo, lo importante es que te sientas cómoda y segura con tu elección. Los pantalones tejidos son una declaración de estilo y el aliado perfecto para disfrutar del verano con frescura y elegancia.