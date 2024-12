El plato súper sabroso y potente que degustó Jimena Barón: con quién lo hizo

Jimena Barón es una cantante y actriz que siempre comparte en sus redes sociales gran parte de su día a día. En especial, la voz de hits como La Cobra y Flor de Involución suele subir a las plataformas lo que come en su cotidianeidad.

Si bien la gran mayoría de las ingestas de Jimena Barón se tratan de comida súper fit y saludable, en esta ocasión la celebridad se mostró comiendo una suculenta porción de un plato frito que se vio súper apetitoso, en un restaurante al que acudió con su hijo Morrison.

Jimena Barón y su comida. Instagram jmena

La comida en cuestión fue milanesas a la napolitana con puré. "Vine a buscar a Momo al colegio antes de salir para el aeropuerto y me trajo a comer milanesas. Viajar liviana is my passion", escribió a modo de humorada la actriz y luego contó que su hijo no quiso pedir un plato para compartir, lo cual ella hubiera preferido porque las porciones eran muy grandes.

Jimena y Morrison.

Cómo preparar milanesas a la napolitana