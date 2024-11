Wanda Nara, entre tantos escándalos, muestra un chat íntimo en redes sociales

En medio de la vorágine mediática que rodea su vida personal, Wanda Nara volvió a mostrar su lado más humano al compartir historias en Instagram que conmovieron a sus seguidores. Esta vez, se trató de momentos junto a sus hijos, especialmente con Valentino, su hijo mayor, quien le envió un emotivo mensaje por WhatsApp asegurándole cuánto la ama.

La empresaria no dudó en publicar la captura de pantalla del intercambio con Valentino, donde se puede leer la dulzura y el amor de madre e hijo. "Te amo, para que no te olvides", le escribió el adolescente, un gesto que emocionó no solo a Wanda sino también a los miles de seguidores que siguen atentos cada detalle de su vida.

Wanda Nara, entre el escándalo mediático y el refugio en sus hijos. Foto: instagram @wanda_nara

Maxi López, exesposo de Wanda y padre de sus tres hijos mayores, también fue parte de esta demostración de unión familiar. El exfutbolista compartió una historia de Wanda, junto a Valentino en la clínica donde trataron a Valentino por su problema de respiración, y ella la compartió en sus historias de instagram, demostrando una vez más que, a pesar de los conflictos y rumores que circulan sobre su vida privada, el cuidado y la compañía de sus hijos son fundamentales en su día a día.

Wanda y Valentino juntos unen un momento vulnerable emocionó a Maxi López y subió esa historia. Foto: instagram @wanda_nara

En sus última historias compartidas muestra dibujos hecho por sus hijos, el cual refleja el amor y la cercanía entre ellos.

Wanda Nara demuestra que el amor de madre es su prioridad. Foto: instagram @wanda_nara

Estos gestos familiares llegan en un momento donde Wanda se encuentra en el centro de atención por los conflictos con Mauro Icardi y sobre su relación con L-Gante. Sin embargo, las imágenes que comparte con sus hijos hablan más fuerte que cualquier escándalo, mostrando el amor incondicional que los une.

Los gestos de amor que muestran la fortaleza de una familia unida. Foto: instagram @wanda_nara

A través de estas historias, Wanda parece enviar un mensaje claro: más allá de las polémicas, lo que verdaderamente importa en su vida son sus hijos y la fortaleza que encuentra en ellos. Una vez más, la empresaria demuestra que la familia es su mayor refugio y prioridad.