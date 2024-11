Lali recorrió Buenos Aires en un descapotable: este es el look que eligió

Lali Espósito se subió a un descapotable y paseó por las calles de Buenos Aires mientras informaba -con la ayuda de un megáfono- que en horas se lanzaría su nueva canción, No Me Importa. En ese contexto, se pudo ver a la artista en un look impoluto, ideal para la ocasión.

En el posteo de Instagram que la voz de hits como Amor de Verdad y Tu Revolución hizo sobre el momento que vivió en la calle se la puede ver con una remera de algodón blanca con la frase "Nunca fui lo que quería de mí". En sus piernas, se colocó unos pantalones ajustados con diseño en cuadrillé y unos cintos que le aportaron un estilo rockero.

Lali en Instagram. (lali)

Los collares plateados que la artista se colocó cerraron su estilo, junto a su extenso cabello suelto y largo, otro condimento para su look rockero. Se trató de un encuentro de Espósito con sus fans cara a cara, ya que muchas personas le pidieron saludarla y ella accedió sin problemas.

Lali en Instagram. (lali)

Cómo armar un look rockero y femenino