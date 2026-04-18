Estos son los números de la suerte de hoy sábado 18 de abril

Estamos viviendo momentos de crisis y hay mucha gente que encuentra en la astrología y en el horóscopo una especie de bálsamo para sentir que recibe un consejo sobre cómo seguir. Por eso, en la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

Números de la quiniela - Encuesta MDZ

La idea es que este dato te sirva para incorporarlo con ejercicios que le transmitan buena energía a tu jornada, ya sea visualizándolos o haciendo con ellos un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y hacer un arreglo floral para adornar tu casa que contenga esa cantidad de flores para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.

Santiago Apóstol es el patrono de Mendoza y la creencia popular indica que protege a la provincia de temblores y desastres naturales. Foto: MDZ Santiago Apóstol es el patrono de Mendoza y la creencia popular indica que protege a la provincia de temblores y desastres naturales. Foto: MDZ

La cita motivacional del día de hoy

“Persevera hasta tu último aliento, porque es en el esfuerzo continuo donde se revela la verdadera fe“ - Santiago Apóstol.

El proverbio japonés de hoy

"Hay que darle unos golpecitos al puente de piedra antes de cruzarlo".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 13, 16, 24, 33, 47

Tauro

3, 8, 15, 26, 36, 42

Géminis

6, 17, 21, 32, 38, 45

Cáncer

3, 15, 24, 33, 37, 47

Leo

5, 9, 12, 25, 31, 49

Virgo

7, 13, 26, 32, 37, 43

Libra

4, 11, 21, 26, 35, 47

Escorpio

6, 14, 23, 34, 37, 49

Sagitario

2, 8, 12, 25, 32, 47

Capricornio

5, 14, 23, 32, 35, 49

Acuario

6, 9, 15, 24, 32, 47

Piscis

7, 13, 25, 28, 34, 43