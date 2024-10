Este es el truco de Yanina Latorre para comer alfajores saludables, ricos y no engordar

Yanina Latorre es una de las celebridades de televisión que más tips para la buena alimentación y el cuidado de la piel comparte en su cuenta de Instagram. De ese modo, recientemente, dio a conocer lo que hace cuando tiene antojo de algo dulce.

La conductora de radio y TV mostró los productos dulces que le llegaron, como alfajores, coquitos y más delicias, sin azúcar ni harinas, ideal para la dieta que ella lleva. En su descargo, Yanina Latorre se mostró súper conforme con su comida.

Dulce sin azúcar: el tip de Yanina Latorre para comer algo rico y saludable. Foto: Instagram @yanilatorre.

"Amor, me llegaron. Manu es la que las hace, una genia: alfajores keto, estos coquitos que la rompen y todo es sin azúcar. Me está salvando en esta época del año, que me cuido un montón", soltó la conductora en su posteo.

El antojo fit de la conductora. Foto: Instagram @yanilatorre.

¿Ya has probado los alfajores keto? Si todavía no les has dado la chance, te proponemos armarlos en casa con esta receta fácil y rápida.

Cómo hacer alfajores keto