Conocé el nuevo look de L-Gante que dejó a todos mudos

L-Gante, conocido por su estilo descontracturado, dejó boquiabiertos a los panelistas de Mañanísima con su nuevo look. Invitado al programa de Carmen Barbieri, el cantante no solo habló de su situación judicial, sino que también reveló algo inesperado: tiene una asesora de imagen.

Al aparecer en pantalla, Estefi Berardi fue la primera en comentar su asombro: "No puedo creer, tan temprano L-Gante", bromeó, mientras que Majo Martino lo acompañó con un "Es otro hombre". L-Gante, entre risas, respondió: "Ni yo lo puedo creer".

L-Gante en modo fashionista: ¿qué está pasando? (Foto: Captura de imagen del video subido por Mañanísima)

Carmen Barbieri no dejó pasar la oportunidad de indagar más sobre el cambio radical: “Escuchame, ¿por qué no lo podés creer? ¿Por qué has cambiado el look? ¿Alguien te dijo?, ¿tenés un asesor de imagen? ¿Qué pasa?”. L-Gante confirmó que efectivamente está trabajando con alguien que le asesora en su estilo. "Sí, es verdad. Dejé de comprarme un par de conjuntos y bueno, voy a otras tiendas de ropa", explicó el artista, dejando entrever un giro más sofisticado en su vestuario.

El artista reconoció que tiene asesora de imagen y lució su nuevo look en vivo. (Foto: Captura de imagen del video subido por Mañanísima)

Ante la insistencia de Carmen, L-Gante se levantó para mostrar su outfit: una camisa de cuero y pantalones anchos, que despertaron los elogios del panel. "Ese es tu look, otro level", concluyó Berardi, dándole el visto bueno al renovado estilo del cantante.