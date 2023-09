Perlitas, anécdotas, festichola y más: el lado B del búnker de Cambia Mendoza

Alfredo Cornejo es el gobernador electo de Mendoza y todo Juntos por el Cambio capitalizó su triunfo.

Las redes sociales ardieron, y fueron muchos los que se expresaron en "X" -ex Twitter- celebrando y felicitando al senador nacional mendocino. El expresidente Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, Miguel Ángel Pichetto, Leandro Zdero entre otros se plegaron a la red para manifestar su alegría.

El histórico búnker radical en el hotel Aconcagua se vio colmado de periodistas, funcionarios, políticos y algunos privilegiados militantes, y fue el lugar en donde, cronograma y organización mediante, los candidatos y las figuras nacionales fueron pasando y dando notas mientras se esperaba el escrutinio.

Los integrantes de Cambia Mendoza aseguran que este histórico hotel mendocino es una cábala electoral y es por ello que el lugar ya es habitual para Alfredo Cornejo y los demás integrantes de la lista: no conciben cambiarlo.

Lo cierto es que el "lado B" de una elección siempre deja "perlitas", anécdotas y trascendidos. Aquí te dejamos un punteo de algunas de ellas.

La felicidad más grande. No solamente se festejó el triunfo en general por obtener la gobernación, sino que en el búnker de Cambia Mendoza estaban pendientes de la contienda en Las Heras. Cuando se confirmó que la pulseada fue ganada por Lo Presti hubo celebración.

El abrazo eterno. Justamente fue el de Alfredo Cornejo con Francisco Lo Presti. El gobernador electo no ocultó que era el candidato a la intendencia de Las Heras al que más ansiaba felicitar.

Rivalidad y ofuscación. En algunos momentos, como dicen los chicos, se "picó" entre periodistas locales y de medios nacionales. "Los de Buenos Aires pretenden protagonismo y trato diferenciado, y no se saben ni los nombres de los candidatos. No saben a quién entrevistar", se quejó una cronista mendocina. "Necesitamos un lugar sin amontonamiento para poder transmitir y hacer los vivos. Me tuve que ir a la calle", expresó un movilero porteño.

Los contrincantes que sorprendieron. En el primer piso del hotel Aconcagua hubo dos nombres de agrupaciones que competían en la elección que fueron explícitamente mencionados por las buenas performances que tuvieron en la elección. Mario Vadillo, presidente del Partido Verde; y Adriana Cano, la justicialista que fue candidata a intendente en Las Heras y que se la consideró como "la renovación en el peronismo" por los números que obtuvo.

Tempraneros. Las visitas nacionales llegaron muy temprano, e incluso antes que los políticos locales. El diputado nacional Mario Negri, el cordobés Rodrigo De Loredo, y el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés -que venía de estar en un acto con Massa-, hablaron con la prensa mucho antes que los radicales mendocinos.

Las ausencias que todos notaron. Hubo tres nombres por los cuales militantes y funcionarios del gobierno preguntaban. Es que el vicegobernador Mario Abed -intendente electo de Junín- y Marcelino Iglesias -quien entrega el sillón en Guaymallén a Marcos Calvente- no estuvieron en el búnker, sino que decidieron quedarse en sus municipios. El otro gran ausente en el lugar fue Enrique Vaquié.

El outsider que miraban de reojo. José Luis Espert llegó a Mendoza directamente al hotel Aconcagua y estuvo bastante solo, en el sentido en que lo acompañaban asesores o agentes de prensa, pero no se lo vio charlando mucho con otros referentes provinciales. "No a todos les cae simpático", comentó uno de los "prenseros". "¡Encima rompió un aire acondicionado!", dijo otro.

Eclipsados por la vedette principal. Los políticos y funcionarios iban llegando en forma organizada al espacio en el que los periodistas hacían su trabajo. Divididos en sectores para radio, gráfica, televisión y web; todos los comunicadores tenían su espacio para trabajar cómodamente.

Dicho esto, fue notorio y claro que había figuras esperadas por todos. Los legisladores nacionales Jimena Latorre, Lisandro Nieri y Pamela Verasay estaban por dar una nota a los canales de TV locales, y justo en ese momento llegó al lugar Luis Petri, candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. Eso hizo que los cronistas cambiaran rotundamente de opinión, y dejaran literalmente plantados a los "casi" entrevistados!

Los "diosos" del búnker. Es un hecho. Si bien el discurso y la enseñanza de que no hay que hablar sobre los cuerpos de las personas o imponer ideales de belleza estereotipados se comunica y se promueve; lo cierto es que todavía falta y hubo dos personas sobre las que se hicieron varios comentarios, pues muchos los consideraron "los más lindos".

Las legisladoras Fernanda Sabadín y Giuliana Díaz rodean a Mercedes Rus.

Mientras algunos se preguntaban si esto está mal o pertenece a comentarios inofensivos inherentes a la naturaleza "chismosa" de la gente; los susurros de oreja a oreja y las miradas de reojo apuntaron a Mercedes Rus y a Marcos Calvente. La senadora provincial de Cambia Mendoza y el intendente electo de Guaymallén fueron considerados "los lindos" de la jornada, y varones y mujeres los elogiaron por igual.

Marcos Calvente celebrando con Marcelino Iglesias.

"El es simpático y muy respetuoso. Tiene onda", dijo una periodista sobre Calvente, mientras un militante aseguró que el radica "está muy fit". "Ella parece una modelo, tiene un estilo increíble y siempre está impecable", dijo un militante sobre Rus. "Chicos, es bellísima, y muy inteligente", comentó una dama trabajadora de la legislatura.

Hay que decir algo: hubo incluso expresiones y comentarios "ratoneros" y más hot... ¡que no se pueden reproducir!

El catering más top. En lo que respecta al servicio gastronómico para periodistas y políticos presentes, desde el oficialismo provincial cada elección hay mejoras y sorpresas. El "sanguchito" de miga: el puesto 1 en catering para periodistas.

Desde hace tiempo la variedad que se presenta da que hablar y en este caso hubo zumos varios naturales, pop corn, sandwichs de jamón y queso, vegetarianos, y de palta y huevo. El pororó, o pop corn.

Los panificados se llevaron aplausos: palmeritas, alfajores de dulce de leche y de miel, budines de vainilla y chocolate con nueces. Facturas, alfajores, budines y más.

La isla healthy fue la elegida de varios: yoghurt, granola y barritas de cereales fueron los productos que la conformaban. Yoghurt, granola y "cositas sanas".

Las picadas fueron una novedad, ya que en elecciones pasadas no hubo. Pero los pinchos de tortilla española fueron los que dejaron a los presentes con la boca abierta. La picadita. Sandwichs premium. Pinchos de tortilla española.

Fiesta, cachengue y dancing post bunker. Por supuesto, hubo "gran fiesta gran" luego de confirmar el triunfo de Alfredo Cornejo. El lugar elegido fue El Casco, uno de los salones de eventos más conocidos de Mendoza, ubicado en Godoy Cruz.

Al ritmo de Ke Personajes y La Conga, entre otros grupos que hoy aseguran frenética pachanga y diversión, políticos, funcionarios y algunos militantes bailaron y celebraron.

"¡Muy buena festichola! Hubo empanadas y cerveza para todos. Eso sí: si querías un trago, te lo tenías que pagar", contó uno de los que estuvieron presente.

Uno de los primeros en retirarse a descansar fue el gobernador Rodolfo Suarez, que prácticamente pasó a saludar. "Suarez no es un tipo nocturno. Fiel a su estilo, se fue tempranito", explicaron los chicos de prensa.

Patricia Bullrich estuvo en El casco y "se tiró unos pasos" con Cornejo. Ellos dos fueron los protagonistas de todas las selfies.

¿El más bailarín? Diego Costarelli, intendente electo de Godoy Cruz. El candidato de Tadeo García Zalazar fue definido en el lugar como "el julio Bocca del cachengue". ¿El equipo más eufórico? El de Lopresti. Los muchachos se salían de sí por la alegría de haber ganado en Las Heras. ¿El ragalón? Néstor Majul. El Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad le entregó a varios una remera que decía "Gracias Mendoza!".