Llega la noche de los museos: cuándo es y cuáles se podrán visitar

Como todos los años llega uno de los eventos más esperados del año, La Noche de los Museos. Con una agenda colmada de actividades y propuestas este año los museos, edificios y espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires y de Mendoza abrirán sus puertas de noche para recibir a miles de vecinos y turistas.

Se ofrecerán variadas actividades culturales en simultáneo con el objetivo de promover la cultura, el arte y el patrimonio de todos los museos oficiales e independientes. La invitación es a recorrer y disfrutar de todos estos espacios de manera gratuita en una noche única.

La Noche de los Museos en Mendoza

En Mendoza la noche cultural será el 21 de septiembre

Mientras que en la provincia de Mendoza el evento es organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza y ofrecerá llamativas propuestas culturales en cada uno de los espacios.

Se realizará el jueves 21 de septiembre en 16 museos de la provincia y, en forma simultánea, a partir de las 21. En cada uno se desarrollarán diversas actividades en relación a sus muestras y guiones, las que serán acompañadas por grandes intervenciones artísticas como condimento especial para culminar la noche.

“Como en grandes ciudades del mundo, dedicamos una noche especial para visitar los museos, con una propuesta más amplia y en un horario que ofrece una experiencia diferente al público. Es una agenda que pone en valor la red de museos que posee Mendoza, en la que cada departamento cuenta con uno o más de distintos lenguajes: científicos, históricos, antropológicos, artísticos. Coordinados en la misma hora, los sitios abrirán en toda la provincia para que mendocinos y turistas puedan descubrir y disfrutar el contenido museológico y los guiones de los espacios y, luego, podrán compartir un espectáculo con artistas de Mendoza”, expresó la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario.

Además, se sumará una performance al público con vestuario patrimonial referido a la Fiesta Nacional de la Vendimia en las puertas de los museos Máximo Arias, Museo Carlos Alonso, ECA Molinelli y Museo Fader.

Actividades por museo

-Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli

A las 20 comienzan las visitas guiadas de las muestras del mes de septiembre, las cuales se detallan a continuación:

-Omar Jury – La máquina oculta.

-Iván Chávez – Subcampeón en optimismo.

-Carla Ferrer – Mamá la Mamona ¡mamá no seas llorona!

-Germán Quiroga – El aroma del tiempo.

A las 21, tendrá lugar un concierto a cargo del grupo Lucas Lucchetti Trío. Este show, que fusiona ritmos derivados del jazz, conceptos de música electrónica y una impronta rockera, buscará inducir al espectador en una atmósfera sonora dinámica, que estará guiada por medio de relatos. Para esta presentación se formó el trío compuesto por Rodrigo Botacaulli en bajo eléctrico, Julián Fernández en piano y Lucas Lucchetti en batería.

-Espacio Contemporáneo de Arte Sur Enrique Sobisch

20h. Visita guiada con la artista Marina Bielli de la muestra Encuentros.

21h. Concierto a cargo del dúo Melisa Escoriza y Fabrizio Silva. Aquí se interpretarán canciones de la autora, boleros, pop, blues, baladas.

-Espacio de Fotografía Máximo Arias

A las 20 se realizará la inauguración de la muestra digital de fotografías inéditas del artista Máximo Arias, que se verá reflejada en la explanada del edificio.

Luego, a las 21, tendrá lugar el concierto Jazzboard Trío. Este es un grupo de jazz y bossa nova que versiona canciones de todos los tiempos de una forma muy particular. Los integrantes son Alma Gorelik (voz), Fernando Moncada (washboard), Federico Chavero (guitarra).

-Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel

A las 20. Visita guiada a la Mansión y a la muestra Ilustraciones del matadero de Estaban Echeverría.

A las 20.30. Visita guiada a la muestra Thormann. 30 años en el espacio B.

A las 21. Concierto a cargo de OnBoard Trío. Este es un grupo musical que reversiona canciones de todos los tiempos de una forma muy original, buscando en sus distintas estéticas un encuentro con el funk, el jazz, el pop y el rock. Para sus shows la banda completa recorre todos los paisajes sonoros disponibles en su repertorio. Integrado por Valentina Grattón (voz), Fernando Moncada (washboard), Patricio Ibire (guitarra y voz).

-Museo de la Educación de Mendoza – Dirección de Patrimonio

A las 20. Visita al espacio donde se podrá disfrutar de la exposición Muestra de la Historia de la Educación y video del proceso de restauración de la antigua escuela Mitre.

A las 21. Concierto Milonga-Tango Juan José Coscarelli.

El grupo organizador de Milonga Patrimonial está integrado por José Pagano (discjokey, musicalizador y profesor elemental de tango), Susana Jerez (cantante), Selva Godoy (bailarina e instructora de tanto), Juanjo Cosacarelli (productor de espectáculos y eventos. Bailarín y milonguero, instructor elemental de tango).

-Archivo General de la Provincia – Archivo Histórico

A las 20. Visita al espacio donde se podrá disfrutar de la exposición con motivo de conmemorarse un aniversario más del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. El 12 de agosto 2023 quedó inaugurada una muestra en su honor.

En esta ocasión se pondrá en valor la epopeya de su gran colaborador al cumplirse 200 años de la muerte de Tropero Pedro Sosa. En esta muestra, el visitante podrá ver documentos originales de la gesta sanmartiniana y documentos personales de Pedro Sosa, cedidos para su exposición por el Centro Tradicionalista Tropero Sosa.

A partir de las 21 se presentarán los siguientes números musicales:

-Los Federales (dúo de música). Una guitarra, un bombo y dos voces para el canto nacional y federal. El dúo está compuesto por Omar Hernández y David Reyes.

-Juan Barra – tango.

-Ballet Árbol de Vida – Folklórico.

-Ballet Tierra Gaucha – Folclórico.

-Liliana Mulle y Juan Guzmán – Tango.

-Memorial de la Bandera del Ejército de Los Andes

A las 20. Visitas al espacio donde se podrá disfrutar de la exposición de la Bandera del Ejército de Los Andes. En la sala se podrá ver los dos estándares tomados en batalla y la proyección del video institucional.

A las 21. Concierto a cargo de la Banda de Música Cabo 1° Gustavo Ramet Unidad Histórica 1810.

-Memorial Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader

A las 20. Visita guiada de la muestra permanente de la exhibición del patrimonio del museo, con las obras de la colección de Fernando Fader, acompañadas con documentación fotográfica que nos introducen en la vida y la obra del autor.

También, en el mismo horario, se hará la visita a la obra de los artistas mendocinos Roberto Azzoni, Antonio Bravo, Fidel De Lucia y la obra del autor.

Además se podrá visitar la galería de esculturas y museos, Parque Esculturas al Aire Libre y la muestra homenaje Chalo Tulián inédito.

A las 21, llega el turno del concierto Todo suena, a cargo de Manuel Damián. Este es un ensamble de copas, piano, bajo, procesador, percusión y accesorios.

-Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano

A las 20. Visita al espacio donde se podrá disfrutar de la exposición del montaje osteológico del “Rinoceronte Blanco” además de sus salas de muestras permanentes: La Tierra; Biodiversidad y La Humanidad.

A las 21. Concierto de Tango a cargo de Barragán Astrudillo Vega, conjunto de guitarras y contrabajo.

Museos Municipales

– Sala Histórica Merceditas de San Martín. Ubicación: Gutiérrez 380 – Ciudad de Mendoza (Escuela Merceditas de San Martín). Actividad: Recreación en la mesa de arena de las Máximas que San Martín escribió a su hija Merceditas – Visita guiada con entrada gratuita. Hora: De 19 a 20.30.

-Museo Regional Jorge Luna. Ubicación: Ruta Nacional 40 – Malargüe. Actividad: Muestra de bienes con declaratoria patrimonial, cocina histórica con degustación y espectáculos de cueca mendocina y cantores locales con entrada gratuita. Hora: 19.

-Museo Histórico y Natural de Lavalle. Ubicación: Calle Montenegro, Villa Tulumaya – Lavalle. Actividad: Personajes, moda, música e hitos de la historia mundial y nacional de las décadas del 70, 80 y 90 con entrada gratuita. Hora: De 18 a 22.

-Museo Rauzi “Raíces Nuestras”. Ubicación: Belgrano 145 – Palmira. Actividad: “Conocer nuestras raíces” charla sobre fundación de la ciudad de Palmira y visita guiada al museo con entrada gratuita. Hora: De 19 a 21.

-Museo Argentino del Turismo. Ubicación: Roque Sáenz Peña 745 – Ciudad de Mendoza (Fundación Islas Malvinas). Actividad: a las 18 recepción de visitantes y breve reseña institucional; a las 18.30 conferencia Mundo marítimo, la vida en los cruceros del mundo; a las 19.30 visita guiada al Museo Argentino del Turismo, programa Turismo del conocimiento. Entrada gratuita. Hora: De 18 a 21.30

-Museo de Malvinas. Ubicación: Roca y Paso de los Andes – General Alvear. Actividad: Malvinas para todos. Entrada gratuita. Hora: 19.

-Museo de Ciencias Naturales José Lorca. Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento. Ubicación: Av. San Francisco de Asís. Parque General San Martín. Actividad: Cuando el sol se va… ¿Qué ojos nos observan? Taller para observar animales taxidermizados con hábitos nocturnos, observación de artrópodos con lupas binoculares – Visita guiada por el museo con entrada gratuita. Hora: De 19 a 23.

-Museo Cacique Corocorto. Ubicación: Laureano Galigniana y Buenos Aires, La Paz. Actividad: Museo teatralizado. Puesta en escena, visita guiada y degustación de vinos con entrada gratuita. Horario: 21.

-Circuito de Arqueología Urbana por el Casco Histórico. Ubicación: Portal Alameda, Córdoba y Av. San Martín. Ciudad de Mendoza. Actividad: Visita guiada por el Circuito de arqueología urbana casco histórico: Casa de San Martín, Museo del Área Fundacional y Centro de investigaciones Ruinas de San Francisco. Entrada gratuita. Duración: 2 horas. Hora: A las 19 (primer turno) y 20.30 (segundo turno).

-Casa de San Martín. Ubicación: Corrientes 343. Ciudad de Mendoza. Actividad: Visitas guiadas. Entrada gratuita. Hora: De 19 a 23.

-Museo del Área Fundacional. Ubicación: Plaza Pedro del Castillo, Alberdi y Videla Castillo. Ciudad de Mendoza. Actividad: Visitas guiadas. Entrada gratuita. Hora: De 19 a 23.

-Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco. Ubicación: Beltrán e Ituzaingo – Ciudad de Mendoza. Actividad: Visitas guiadas. Entrada gratuita. Hora: De 19 a 23.

-Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM). Ubicación: Plaza Independencia – Ciudad de Mendoza. Actividad: Experiencia sensorial en el MMAMM: Jornada en la que podrán disfrutar de una experiencia que implica el uso de los sentidos en un recorrido accesible y amigable para todos los públicos con entrada gratuita. Hora: De 19 a 22.

-Anexo Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM). Ubicación: Parque Central, Ciudad de Mendoza. Actividad: Máquinas de dibujar en el Anexo. Actividad de dibujo donde el público podrá poner el cuerpo en acción a través de diferentes estructuras construidas para dibujar e intervenir el espacio. Se busca promover el intercambio creativo entre los participantes, trabajar sobre la idea de dibujo espacial y compartir una noche diferente. Entrada gratuita. Hora: De 19 a 22.

-Museo Moisés Aruani. Ubicación: Paso de Los Andes y Corredor Productivo, Villa Seca, Tunuyán. Actividad: Exposición permanente de la colección privada de objetos antiguos y muestra pictórica de la artista Victoria Barbero Aruani. Visitas guiadas, poesía, música y cierre con un brindis. Entrada gratuita. Hora: De 20 a 23.30.

-Museo del Pasado Cuyano. Ubicación: Montevideo 544, Ciudad de Mendoza. Actividad: Visitas guiadas por la antigua casa construida en 1873 que perteneció a los gobernadores Francisco y Emilio Civit con entrada gratuita. Horario: De 21 a 00.

La Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires

El evento es organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenas Aires y se realizará el sábado 23 de septiembre, de 19 a 2. Además de su apertura, los espacios también organizarán charlas, talleres, actividades culturales, espectáculos musicales y recorridos en bicicleta. El transporte público será gratuito presentando un pase libre.

La lista de los museos, monumentos y espacios que participarán es muy extensa: Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, Museo de Arte Español Enrique Larreta, Museo Histórico de Buenos Aires Brigadier Cornelio de Saavedra, Buenos Aires Museo, Usina del Arte, Museo Casa Carlos Gardel, Museo de Arte Popular José Hernández, Casa Fernández Blanco, Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Museo de Esculturas Luis Perlotti, Torre Monumental, La Vidriera de la DGEART, Museo Moderno, Ferroclub Argentino Centro de Preservación Escalada, Sala Pública de Lectura de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Paseo Histórico en los coches La Brugeoise, Paseo Diagonal Sur (Feria de Consumo Responsable), Palacio de la Aduana, Museo Tecnológico Eduardo Latzina (Escuela técnica Otto Krause), Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo, Museo Histórico AFIP, Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Museo del Bicentenario, Museo de Arte Botica del Ángel de la Universidad del Salvador, Ministerio de Defensa, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Consejo de la Magistratura de la CABA, Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, Colegio Nacional de Buenos Aires, Catedral Anglicana San Juan Bautista, Casa de la Cultura - Edificio La Prensa, Bajos del Barolo,Puig Arte / The búnker, Pabellón de las Bellas Artes - UCA, Museo Marítimo "Ing. Cerviño" de la Escuela Nacional de Náutica, Museo de la Cárcova, Colección AMALITA, Buque Museo Fragata "Presidente Sarmiento", Buque Museo Corbeta "Uruguay", Biblioteca Ricardo Güiraldes, Museo Scout Nacional, Museo Nacional Ferroviario, Museo Histórico de Gendarmería Nacional, Museo de Armas de la Nación "Tte Gral Pablo Riccheri", MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ISER, Instituto Nacional de Estudios de Teatro (INET), Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, Fundación Federico Jorge Klemm, Espacio de Arte - Fundación OSDE, Centro Cultural Coreano, Centro Cultural Borges, Centro Argentino de Ingenieros,Casa del Teatro, Arte en el Pasaje, Registro Civil - Historia Institucional y Ciudadana, Pinacoteca del Ministerio de Educación de la Nación, Museo Mitre, Museo Judío de Buenos Aires, Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson”, Museo Banco Provincia, Museo "Vicente López y Planes" de SADAIC, Gran Logia de la Masonería Argentina, Galerías Pacífico, Espacio patrimonial Catedral al Norte Escuela Nro 4 D.E.1 Catedral Al Norte "José Manuel Estrada", Huellas de la escuela Legado educativo de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación Sarmientina, El Cultural San Martín, Centro Cultural Universitario Paco Urondo, Centro Cultural Kirchner, Casa de la Provincia de Santa Cruz, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, ZERO 618 Gallery, Pulpería Quilapán, Museo Penitenciario Argentino Antonio Ballve, Museo Histórico Nacional, Museo de la Historia del Traje, Museo de la Emigración Gallega en la Argentina Francisco Paco Lores MEGA, Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, Los Juguetes de Tati, Historia, presente y futuro del Colegio Pueyrredón, General de División Hernán Pujato, Galería del Viejo Hotel, Fundación Santander, Fundación Mercedes Sosa, Feria Artesanal Parque Lezama, Expo bondis solidaria 2023, Dirección del Servicio Histórico del Ejército, Club de Tiro Independencia, Casal de Catalunya, Casa Ezeiza, Teatro Regina, Paseo de los Artistas de Recoleta (Juan XXIII), Nini Marshall, Museo y Archivo Colegio Champagnat, Museo Xul Solar, Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas, Museo Risolía de Historia de la Medicina, Museo Notarial Argentino, Museo Nacional de Bellas Artes, Museo Houssay de Historia de la Ciencia, Museo Histórico Hospital Bernardino Rivadavia - Hospital Gral de Agudos B.Rivadavia, Museo del Holocausto de Buenos Aires, Museo de la Gloria Ajedrecística del Club Argentino de Ajedrez, Museo de la Deuda Externa (Facultad de Ciencias Económicas - UBA), Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” (Facultad de Farmacia y Bioquímica - UBA), Museo de Farmacia Dra Rosa D´Alessio de Carnevale Bonino, Museo de Anatomía J.J.Naón, Museo Casa de Ricardo Rojas, Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR), Instituto Nacional Juan D. Perón, Fundación Beethoven, Feria Artesanal Plaza Intendente Alvear, Facultad de Ingeniería UBA - Museo de Ciencia y Técnica, Facultad de Derecho - UBA, Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini", Centro Cultural Recoleta, CCEBA - Centro Cultural de España en Buenos Aires, Casa Nacional del Bicentenario, Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, IES N°1 Dra Alicia Moreau de Justo, Tacheles polo cultural, Sociedad Hebraica Argentina, Museo del Agua y de la Historia Sanitaria - Palacio de las Aguas Corrientes - AySA, Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Congreso de la Nación, Centro Educativo del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Cetba, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas - UBA, Casa Museo Bernardo Houssay, Archivo histórico Presidente Mitre - Escuela de Jóvenes y Adultos, Museo del Audífono, Escuela de comercio N°1 ¨Dr. Joaquín V. González¨, Calle Lanín - Espacio de arte a cielo abierto, Bar El Progreso, Asociación Sociedad Luz - Universidad Popular, Paseo de las Artes, Museo Marco La Boca, Museo de Bellas Artes de La Boca de Artistas Argentinos "Benito Quinquela Martín", Memorias de San Juan Evangelista, Fundación Proa, Fundación Andreani, Ferias Artesanales Vuelta de Rocha I y II, Espacio Lezama Arte, Colón Fábrica, Bomberos Voluntarios de La Boca, Santuario Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya, Museo Bernasconi. Primer Museo para la Escuela Primaria, Fundación Naum Knop, Santuario Eucarístico Jesús Sacramentado, Museo Colegio Mariano Moreno, Inmigración Calabresa "Pascual Caligiuri", Facultad Regional Buenos Aires - Universidad Tecnológica Nacional, ESEA de Cerámica N°1, Escuela de la joya "Maestro Joyero Sergio Lukez",Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad, Museo del Colectivo,Omnibus y Trolebus, Biblioteca Miguel Cané, Tramway Histórico de Buenos Aires, Museo y Biblioteca Histórica de la Anestesia, Museo Hipólito Vieytes, Laboratorio Patrimonial Centenera, Fundación Instituto Leloir, Club Italiano Buenos Aires, Club Ferro Carril Oeste, Centro Cultural de Jubilados "Nuestra Señora de los Buenos Aires", Centro Burgalés, Barbería La Época, Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, Asociación Amigos del Tranvía y Biblioteca Popular, Federico Lacroze, Museo Kim Yun Shin, Museo Barrio de Flores, Espacio Cultural Marcó del Pont, SuperBatuque Museo de Juguetes Antiguos, Casa de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa lugano y Villa Riachuelo, Bar del Glorias, Museo de Arte Cerámico Fernando Arranz (ESEA Fernando Arranz), Doctor Ramón Cereijo, Escuela N° 7 DE 17 "República de México", Padre Antonio de Monterosso, Centro Ana Frank Argentina, Inst. San Francisco de Asís - Museo Santa Francisca Rubatto, Museo River, Museo Histórico Sarmiento, Museo Casa de Yrurtia, ISSA Profesorado Artes Visuales y Música, Asociación Cultural Pestalozzi, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Museo Nacional del Hombre, Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Museo de Maquetas Fadu UBA, Museo Archivo Tecno Educativo Lorenzo Raggio, Little Cambridge, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA, Espacio Memoria y Derechos Humanos - Ex ESMA, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Biblioteca Leopoldo Lugones, Planetario de Buenos Aires "Galileo Galilei", Museo Nacional de Arte Decorativo, Museo de la Televisión Pública, Montecarlo Bar Notable, MOA - Monumentos y Obras de Arte, Malba, Libario Multiespacio, Instituto Nacional Sanmartiniano, Museo Evita (Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón), Granaderos, su historia, Estación Oceánica - Museo del Mar, Espacio Cultural de la Asociación Cultural Armenia, Colegio N°4 D.E. 9 Nicolás Avellaneda, Club de Pescadores, Centro Cultural MATTA Embajada de Chile en Argentina, Centro Cultural de la Ciencia, Casa Walsh, Casa Museo Alfredo L. Palacios, Biblioteca - Ludoteca Profesorado Sara C. de Eccleston y Jardín Mitre, Soler en el Arte, Museo Scout IM Carlos Giambastiani, Museo de Anatomía Veterinaria "Prof. Dr. Luis Van de Pas". UBA, Museo Fotográfico Simik, Ferroclub Argentino - Centro de Preservación Lynch, Museo Argentinos Juniors - "El Templo del Fútbol", El Local, El Limón, Museo El Ángel ,Espacio Byte - Museo de arte digital, Museo de las Escuelas, Museo Nacional del Grabado, Museo Sitio de Memoria ESMA, Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes, Casa FOA RETIRO 2023, Edesur. Subestación Diego Armando Maradona, Ecoparque.