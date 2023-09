La guía de estilo de Pampita para llevar estas tendencias furor del 2023

Decir que Pampita es una de las referentes de moda en nuestro país es quedarse con pocas palabras para describir su renovado estilo. La modelo se muestra cada vez más segura de sus decisiones estilísticas y lo prueba en sus últimos looks. Con dos tendencias 2023 que definen este año, la jurado del Bailando sorprendió con sus arriesgadas apuestas.

Dentro de sus looks más osados en su carrera podemos designar éste, en el que su vestido resaltó una de las tendencias 2023 más usadas: las transparencias. Pampita optó por un diseño midi, completamente transparente, de escote cerrado y ceñido, que dejó a la vista un conjunto lencero negro y su despampanante figura.

Los bordados brillantes en la prenda permitieron que la modelo no pasara desapercibida ante las cámaras, además de cautivar con su atrevido look. Llevar un ítem similar puede estar basado en el estilo de la influencer o destacando una faceta más elegante al combinar con blazer negro, sandalias naked y maquillaje a tono.

Claro que si hablamos de tendencias 2023 furor, no podemos dejar afuera al Barbiecore. Pampita no estuvo exenta de probar esta premisa y lo hizo con un total look satinado en color fucsia. La conductora se decantó por un tres piezas de blazer con hombreras, minifalda recta y bralette, al que acompañó con unas originales botas brillantes.

Resaltando el poder del rosado, la jurado del Bailando 2023 contrastó con labios rojos y pendientes argolla plateados. Un estilismo muy favorecedor que puedes resolver usando todas las prendas o destacando alguna de ellas en otros atuendos.

La buena noticia es que estas dos tendencias 2023 permanecen intactas dentro de la moda y podemos seguir jugando con ellas en nuestros looks. Pampita nos inspira para llevar nuestra creatividad (y sensualidad) al máximo, con el objetivo de ser las mejores vestidas en cualquier lugar.