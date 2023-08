Se encontraron en una cena: el consejo que le dio la reina Letizia a María Hervás

María Hervás es una destacada actriz española que supo ganarse el lugar a lo largo de los años y hoy en día es una artista muy reconocida en todo el territorio nacional. Más allá de que tiene muchos fans, lo que no se esperaba era que uno de ellos sea la mismísima reina Letizia Ortiz, con quien mantuvo una graciosa conversación.

La reina Letizia Ortiz es una gran admiradora de María Hervás. Fuente: Instagram @queenletizia

"Yo le tengo una admiración personal, más allá de que sea reina, aparte le suma el título, pero le tengo admiración porque tuve la oportunidad, a través de la Fundación Princesa de Girona, de compartir una cena con ella y algunos momentos personales", comenzó explicando la actriz de 36 años de edad.

La protagonista de la serie Machos alfa, estrenada el año pasado en Netflix, explicó lo que siente por la madre de la infanta Sofía y la princesa Leonor de Asturias: "Es una admiración de mujer a mujer, de ser humano a ser humano".

Además, destacó que la esposa de Felipe VI está atenta a todo lo que sucede a su alrededor: "Es una tipa valiente, culta, preparada, súper interesada. Yo recuerdo cuando la conocí, lo sabía todo de mí, porque había hecho el ejercicio de informarse. Sabía que iba a cenar conmigo y tuvo el respeto de informarse".

María Hervás es una actriz española que nació el 15 de marzo de 1987 en Madrid. Fuente: Instagram @maria_hervas

Y es que, al parecer, para informarse la reina Letizia Ortiz utiliza mucho las redes sociales. En su calidad de experiodista, sabe bien dónde buscar información y por eso estuvo investigando la cuenta de Instagram de María Hervás.

El consejo que le dio la reina Letizia Ortiz a la actriz María Hervás

"Me habló de mi Instagram, me hizo consejos. Me dijo 'sigo a compañeras tuyas, espero que no caigas en determinados perfiles que otras personas tienen que no me gustan demasiado'", comentó la actriz que tiene 136 mil seguidores en su cuenta de Instagram y suele publicar contenido relacionado a su trabajo, además de fotos modelando y mensajes poéticos.

Aún no se sabe a quiénes se refería la asturiana con la frase "determinados perfiles que otras personas tienen que no me gustan demasiado", sin duda el consejo le llegó muy claro a la protagonista de El pueblo.

"Para mí Letizia es una mujer maravillosa. Ya alejada del concepto de monarquía, es ella la que me fascina y le deseo lo mejor", concluyó María Hervás.