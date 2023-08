No te pierdas quiénes disfrutaron del fin de semana largo y la gran nevada de Las Leñas

El fin de semana largo que pasó Las Leñas recibió una intensa nevada. Durante tres días no paró de nevar y quienes disfrutaron de una escapa en el Valle se llevaron una gran sorpresa y un recuerdo único del lugar.

El temporal de nieve, que se espera dure aproximadamente 6 días, ya se había pronosticado hace varios días atrás. Sin embargo la copiosa tormenta blanca sorprendió a muchos de los esquiadores de distintas partes del país y extranjeros que se encontraban en el centro de ski.

Las Leñas recibió una de las nevadas más esperadas de la temporada. Foto: Felicitas Oyhenart

"Es la primera vez que estoy en la nieve y me tocó una nevada, no puedo creerlo", compartió a MDZ un turista de Punta Cana, República Dominicana, que confesó que había llegado hasta este país siguiendo a su amor oriunda de Argentina.

Es que la posibilidad de presenciar una nevada es un atractivo natural único. Observar cómo se cubre de blanco todo tiñe con un manto de romanticismo al destino. Los visitantes pudieron disfrutar de los hermosos paisajes, de las pistas que se habilitaron y también de los after ski que ya son un clásico en Las Leñas.

Los valientes se animaron a ponerse las tablas y esquiar bajo la nevada. Foto: Felicitas Oyhenart

"Hemos hecho varias bajadas, con nieve no es fácil pero no podíamos perdernos esta oportunidad. Vinimos con compañeros de trabajo a pasar el fin de semana largo, una de las reglas del viaje es no hablar del trabajo y desconectarnos de todo en este lugar", contó Malvina de Buenos Aires mientras esperaba con su tabla de snowboard para hacer una bajada más por la pista Eros I.

Se espera que se acumulen 2 metros en la base. Foto: Felicitas Oyhenart

Según los pronósticos, con la cantidad que precipitará todos estos días, en la base es posible que se acumulen más de 2 metros de nieve y en cumbre alrededor de 4 metros, números que resultan muy positivos y permitirán habilitar prácticamente toda la montaña y estirar la temporada.

La gran nevada alegró a todos los que visitaron el Valle de Las Leñas este fin de semana y MDZ estuvo presente para mostrarte todo.

Mirá la galería de imágenes

Familia Garcés de San Juan

El centro de ski planifica abrir gran parte de la montaña con esta nevada. Foto: Felicitas Oyhenart

Mariano y Lucas de Castelar, Buenos Aires

Las nevadas permitirán alargar la temporada.

Ignacio y Emilia López Mora de Buenos Aires. Foto: Felicitas Oyhenart El After ski de UFO Point comienza cuando los medios de elevación cierran. El after es uno de los must en Las Leñas Gonza Montané y Nacho Muñoz Flavia Conrradi pasó por la barra antes de dejar todo en la pista.

Andrés Gaura y Martín Sabatini

Sol Cavallo, Luciana Colombo y Trinidad Pardo

Además de bailar, los jóvenes se divierten jugando en el sunset.