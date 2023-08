Estas son las increíbles y atrayentes vacaciones de la familia real de Grecia

Pablo de Grecia, príncipe heredero de los helenos, disfruta de su condición de royal, a pesar de que en la realidad no ejerce la monarquía en Grecia.

Su esposa, Marie-Chantal, es la princesa de Grecia y también de Dinamarca, y disfruta de las vacaciones junto al resto de la familia real griega, quienes aprovechan que vive en uno de los países más buscados por los turistas en verano.

Olympia de Grecia estuvo en Italia disfrutando del verano. Fuente: Instagram @olympiagreece

Otra de los miembros de la familia real griega es Olympia de Grecia, una de las royals más fashionistas y que con 26 años tiene mucha actividad en sus redes sociales, mostrando las fiestas a las que concurre y el buen estilo que tiene.

Las vacaciones de la familia real griega

La isla de Spetses, una isla muy elegida por los royals para veranear, es el lugar en el que descansa la familia real griega, habiendo sido el matrimonio entre Pablo y Marie-Chantal los primeros en llegar a la casa que tiene la corona griega.

Por allí también pasan algunos de sus días de verano Olympia de Grecia (con sus amigas Alexia Mavroleon y su hermana Carolina), su hermano Constantino Alejo de Grecia (con su novia Poppy Delevingne), la tercera hija Achileas Andreas de Grecia (con su novia Isabella Massenet) y el último hijo del matrimonio, Odysseas.

En dicha isla cercana a la península del Peloponeso se cruzaron con la familia real holandesa, ya que Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos viajaron hasta allí con sus tres hijas, Ariane, Amalia y Alexia para disfrutar del sol y la playa.

La publicación de Marie-Chantal de Grecia en su cuenta de Instagram. Fuente: Instagram @mariechantal22

Marie-Chantal de Grecia y Dinamarca publicó en su cuenta de Instagram, en la que tiene 243 mil seguidores, una imagen en la que se ven a familiares de ella caminando en ropa de playa, con el mensaje "Off to the beach" (Vamos a la playa), junto a la bandera de Grecia.

El pasado 31 de julio publicó otra fotografía en la que se puede ver a su hijo Constantino Alejo cenando en la isla de Spetses con su abuela, Ana María de Dinamarca, quien es la madre de Pablo de Grecia. Fue junto al mensaje "Last night in Spetses" (Última noche en Spetses).

Luego de estar en la isla griega, Constantino Alejo se fue a Ibiza, en las Islas Baleares de España, junto a su famosa novia Poppy Delevingne, quien es una modelo británica. Poppy es amiga de su cuñada Olympia de Grecia, quien disfrutó de la ciudad de Siena, en Italia, hace algunas semanas. Constantino Alejo y Ana María de Dinamarca disfrutaron de sus vacaciones en Spetses. Fuente: Instagram @mariechantal22

Estas son las primeras vacaciones sin Constantino de Grecia, padre de Pablo y último rey de Grecia, quien falleció a principios de este año.