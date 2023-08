Así está la salud de Sarah Ferguson: contó la verdad

Sarah Ferguson es la exesposa de Andrés de York, el tercer hijo de Isabel II y Felipe de Edimburgo y, por ende, hermano menor del actual rey Carlos III. Estuvieron casados diez años, entre 1986 y 1996, tiempo en el que tuvieron dos hijas, Beatriz y Eugenia de York.

La polémica royal ocupa el puesto de duquesa de York dentro de la Casa de Windsor. De hecho, vive en el Royal Lodge, propiedad perteneciente a su exmarido y por ende a la corona británica.

Sarah Ferguson contó cómo está atravesando su momento delicado de salud. Fuente: Instagram @sarahferguson

A pesar de que ya lleva 27 años separada de Andrés de York, el nombre de Sarah Ferguson sigue resonando por todos lados ya que estuvo presente en muchos escándalos durante la década de los 90, entre los que se vieron infidelidades de su parte hacia su por entonces esposo con importantes personas del mundo financiero norteamericano.

Además, luego del divorcio, su subida de peso y su mala relación con la prensa hizo que los periodistas la maltrataran y le pusieran apodos discriminativos. Es por eso que se alejó bastante de la vida de la realeza y se dedicó a ser agente comercial. Actualmente vive escribiendo libros infantiles.

Sarah Ferguson es una de las royals más polémicas de la corona británica. Fuente: Instagram @sarahferguson

El estado de salud de Sarah Ferguson

La royal de 63 años hace poco tiempo estuvo complicada de salud: la intervinieron para colocarle un implante en su pecho del lado izquierdo para reemplazar la zona dañada por la enfermedad. En mayo de este año le habían encontrado un bulto sospechoso bajo la mama izquierda, por lo que rápidamente accionaron.

Fue una cirugía de ocho horas y luego cuatro días de internación en el hospital King Edward VII de Londres. Después de la mastectomía, Sarah Ferguson le puso nombre al pecho: "Sigo acostumbrándome a Derek, mi nuevo mejor amigo, muy importante porque me salvó la vida".

Durante varias décadas, Sarah Ferguson tuvo se soportar mucho maltrato por parte de la prensa británica. Fuente: Instagram @sarahferguson

La madre de las princesas Beatriz y Eugenia describió a Derek, al cual le puso ese nombre porque "le hizo gracia", como "un amigo que siempre está conmigo y me protege con su escudo". Estas declaraciones las hizo en su propio podcast llamado Tea Talks with the Duchess and Sarah.

El otro pecho también tiene nombre, Eric. "Eric está bastante triste porque no es tan firme como Derek, pero no se preocupen, me aseguraré de que la cosa se equilibre", bromeó Sarah Ferguson.