Este fue el increíble vestido con el que sorprendió la reina Letizia

La reina Letizia y el rey Felipe VI acaban de participar de una nueva edición de la entrega de becas de “la Caixa”. La royal de 50 años sorprendió con su look y lució un vestido de Laura Bernal de color gris claro con lunares blancos, el cual se caracteriza por su escote pronunciado, por su largo midi y por no tener mangas.

Letizia y Felipe VI posan con los estudiantes becados en lo que fue la nueva edición de la entrega de premios realizada por la Fundación "la Caixa". - Fuente: casareal.es

La reina Letizia y Felipe VI asisten una nueva edición de la entrega de becas de la Fundación “la Caixa”

La reina Letizia y el rey Felipe VI se dirigieron el miércoles 12 de julio al CaixaForum de Madrid para cumplir con una costumbre de todos los años: la entrega de las becas de la Fundación “la Caixa”.



Los reyes fueron recibidos por Nadia Calviño, vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y otras autoridades más. Además de presidir la ceremonia, observaron cómo 100 estudiantes universitarios fueron reconocidos con becas de posgrado para estudiar en el extranjero.



“Hoy entregamos las becas a la cuadragésimo primera promoción. 41 años que demuestran la solidez del compromiso de la Fundación. Una solidez respaldada por las propias cifras asociadas a esta iniciativa”, expresó el monarca español en el discurso que brindó.



A su vez, la Casa de Su Majestad el Rey indicó que el objetivo de esta fundación es el de fomentar el “talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo”.

Largo midi, lunares y más: todo sobre el look de la reina Letizia en la entrega de las becas de “la Caixa”

Mientras Felipe VI se destacó con un traje de color azul, con camisa blanca y corbata colorada, Letizia apostó por los tonos neutros y lució un vestido creado por Laura Bernal.



No es la primera vez que la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía se muestra con esta pieza tan sobria y elegante: hace exactamente un año lo había usado en la visita que hizo a La Granja de San Ildefonso.



Este diseño de Laura Bernal se caracteriza por no tener mangas y por disponer de un marcado escote. De largo midi, es de color gris claro y tiene un estampado de lunares blancos de tamaño mediano.



Doña Letizia completó su look con unos tacones con hebilla pertenecientes a Isabel Abdo. Para finalizar, optó por un estilo minimalista y desprovisto de accesorios como pulseras y collares.