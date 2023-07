Sarah Ferguson habló de su delicada situación de salud: así es como reaccionó su familia

Sarah Ferguson conmocionó al mundo de la realeza y a la Familia Real británica con la noticia de que padece de cáncer de mama. En un episodio de su podcast, la duquesa de York se sinceró acerca de su delicada situación de salud y habló sobre la cirugía a la que se sometió, la cual salió de forma exitosa.

Sarah Ferguson cuenta siempre con el apoyo de sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia - Fuente: Instagram Sarah Ferguson (/sarahferguson15)

Sarah Ferguson fue operada por cáncer: esto es lo que se sabe sobre su delicado estado de salud

A sus 63 años, Sarah Ferguson atraviesa un difícil estado de salud. Sobre el mismo habló en uno de los episodios de Tea Talks with The Duchess and Sarah, el podcast que la tiene como protagonista.

Todo comenzó con una mamografía de rutina. La duquesa de York, que no tenía síntomas, fue diagnosticada con cáncer de mama y fue enviada de manera inmediata a cirugía.

“Hoy grabamos el podcast y mañana me someto a una mastectomía simple”, dijo en el episodio que se estreno días después de la cirugía, cuando ella ya se estaba recuperando.

La exesposa del príncipe Andrés también remarcó que “es muy importante que hablemos de ello”, haciendo referencia tanto a la enfermedad en sí como a lo clave que resultan los estudios de rutina para la detección a tiempo.

“No importa si nadie quiere oírme. Tengo la esperanza de poder compartir mi historia en este podcast y decirle a la gente que se haga las pruebas”, indicó.

Del gesto de Carlos III al apoyo de sus hijas: así reaccionó la Familia Real británica a la enfermedad de Sarah Ferguson

Es una llamada de atención porque realmente empiezas a pensar en tu propia muerte y tu mente empieza a jugar en tu contra”, confesó la duquesa de York sobre su estado de salud. También agregó que “es algo que da miedo a cualquier miembro de la familia” y que lleva a preguntarse cómo se puede lidiar con eso.

Desde el primer momento, Ferguson contó con el apoyo y la compañía de sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. En el episodio de su podcast incluso contó que su primogénita le había ayudado a elegir el vestido que luce en la grabación, algo que agradeció de forma especial.

Por otra parte, el Daily Mail informó que el propio Carlos III le hizo llegar un mensaje de apoyo a su excuñada en el cual le manifiesta, entre otras cosas, su alegría por la recuperación que está demostrando tras la cirugía.

“Puedo decir que fui muy afortunada porque estuve en las mejores manos. Fui cuidada por un montón de profesionales maravillosos que me brindaron su atención las 24 horas del día”, reveló Sarah, quien permaneció unos 5 días internada en el Hospital King Edward VII.