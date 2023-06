El video viral del emotivo mensaje de un piloto que hizo llorar a todos en el avión

Un piloto chileno se hizo viral tras realizar un emotivo discurso para sus abuelos y padres que iban como pasajeros en un avión. El video ya cuenta con millones de reproducciones en Tiktok y emociona a todos en las redes sociales.

La publicación viral de Tiktok, con el video en el cual se puede escuchar el discurso que dio en parlantes en pleno vuelo, ya tiene más de 2 millones de reproducciones, supero los 200.000 likes y cuenta con miles de comentario. Es que sus emotivas palabras han hecho emocionar no solo a sus padres, abuelos y los demás pasajeros del avión sino también a quienes lo escuchan y ven el video a través de las pantallas.

La tiktoker Camila (@ccabrol) es prima del piloto, Felipe Jiménez, y decidió compartir para todos el emotivo video. En el mismo se lo escucha al piloto de la aeronave dando los datos del vuelo a todos los pasajeros y luego interrumpe para poder dirigirse exclusivamente a sus familiares que están sentados en la cabina.

“Pensé mucho tiempo en qué decir y solamente puedo resumir en darle las gracias por todo lo que hicieron por mí. Pedirles disculpas si alguna vez les falté el respeto, si les fallé en algo, y desde lo más profundo de mi corazón, decirle un gran te amo a cada uno de ellos”, expresó Felipe encargado de llevar a todos los pasajeros hasta la ciudad de Santiago de Chile.

El piloto pidió un aplauso para sus abuelos y padres “por la gran pega que hicieron", todos en el avión aplaudieron emocionados y sus abuelos no pudieron contener las lágrimas.

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación, algunos usuarios expresaron: "Yo iba en el vuelo como pasajero, fue muy emocionante", "que amor nunca es tarde para agradecer lo que nuestros padres, abuelos etc hicieron por nosotros", "jajajajaj yo me hubiera parado llorando a abrazarlos".



El video contó también con un momento de risas, el joven antes de finalizar su discurso aclaró: “Para su tranquilidad, mis abuelos están con la extensión del permiso del cementerio al día, así que no hay nada que asustarse”.