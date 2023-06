Cuatro bellas plantas de interior que necesitan poco riego y son tendencia en deco

Si de decoración de interiores se trata, siempre hay que pensar en plantas. Además de los muebles, los accesorios, el color de las paredes y otras cosas, es importante tener plantas de interiores que le den vida a los espacios y renueven el aire.

Estas son las mejores plantas que no necesitan tanto riego

Suculentas: son plantas muy populares debido a su apariencia única y atractiva. Estas plantas tienen hojas carnosas y retienen agua en sus tejidos, lo que les permite sobrevivir en condiciones de sequía. El nombre científico de las suculentas es Succulentae.

Estas plantas son perfectas para aquellos que no tienen mucho tiempo para regar las plantas regularmente. Las suculentas vienen en una variedad de formas, colores y tamaños, lo que las convierte en opciones versátiles para la decoración de interiores.

Las suculentas, ideales para decoración. Fuente: Architectural Digest

Cactus: Al igual que las suculentas, los cactus son plantas que pueden almacenar agua en sus tejidos y sobrevivir en condiciones de sequía. Son muy famosas por su aspecto único y su fácil cuidado, siendo relacionadas usualmente con desiertos.

Los cactus, cuyo nombre científico es Cactaceae, vienen en diferentes formas y tamaños, desde pequeños ejemplares que se pueden colocar en estantes hasta cactus más grandes que pueden convertirse en puntos focales de decoración en el hogar.

La planta cactus se utiliza en interiores. Fuente: Verdecora

Potus: es una de las plantas de interior más populares, debido a su belleza y facilidad de cuidado. Con un nombre científico de Epipremnum aureum, es una planta trepadora con hojas en forma de corazón que puede crecer en cascada o trepar en soportes verticales.

El potus puede sobrevivir en condiciones de poca luz y no requiere riegos frecuentes, por lo que es ideal para esos rincones que no tienen una ventana cerca y en donde no se sabe qué poner para la decoración. Además, esta planta es conocida por purificar el aire, lo que la convierte en una opción saludable para la decoración de interiores.

El potus, una planta muy popular para la decoración. Fuente: Ecología Verde

Zamioculca: también conocida como planta ZZ, es una opción muy popular para aquellos que buscan plantas de interior que requieran poco riego. Su nombre científico es Zamioculcas zamiifolia y lo importante es que tiene hojas brillantes y suculentas que pueden almacenar agua, lo que la hace resistente a la sequía.

La zamioculca puede adaptarse a una amplia gama de condiciones de luz y es una planta de bajo mantenimiento, con la que se puede añadir un toque exótico a la decoración de interiores. Es ideal para espacios pequeños como baños o dormitorios.

Zamioculcas, ideal para el interior. Fuente: El Mundo

Estas cuatro plantas no solo son tendencia en decoración, sino que también son fáciles de cuidar y pueden prosperar con poca atención, por lo que es ideal para aquellas personas que viven solas y que pasan mucho tiempo fuera de su hogar, dejando a las plantas solas sin nadie que les preste atención.

Es importante que se ajuste el riego según las necesidades individuales de cada planta y colocarlas en lugares adecuados del hogar, para que puedan recibir la cantidad adecuada de luz.



Y tú, ¿ya tienes alguna de estas plantas? ¿Te gustaría tenerlas?