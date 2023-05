Abandonó a sus amigas por el príncipe Harry: esto es lo que dijo una examiga de Meghan Markle

La maquilladora Millie Mackintosh, quien se hizo amiga de Meghan Markle en 2015, avisó que la esposa del príncipe Harry cambió mucho desde que empezó a salir con él y a introducirse en la familia real británica, justo un año después de que haya conocido a su amiga.

Se sabe que Meghan Markle estuvo rodeada de varios escándalos. Si bien en su vida como actriz no protagonizó tantos, el haber llegado a la familia real británica desde un lado de "plebeya" y que luego ella y Harry se hayan separado de la Casa de Windsor -al punto de irse a vivir a Estados Unidos-, nunca cayó bien en los royals europeos.

Meghan Markle es recriminada por sus amigas debido a su relación con el príncipe Harry. Fuente: US Weekly

Meghan Markle abandonó a sus amigas por el príncipe Harry

Durante un episodio del podcast "Mumlemmas & More with Millie & Charlie", Millie Mackintosh confesó que la duquesa de Sussex ya no le habla: “Ella me mató (…) Nunca volví a saber de ella y nunca más le envié un mensaje porque sentí que me dijo que me fuera a la mierda. Básicamente en ese mensaje, Meghan Markle me ghosteó, nena”.

Con "ese mensaje", la influencer de bienestar se refirió al momento en el que le envió a Meghan Markle un texto que decía: "Oye, espero que estés bien. Estoy pensando en ti".

Y la madre de Lillibet y Archie le contestó algo duro que Mackintosh resumió: "Lo que leí de ese mensaje fue que tal vez necesitaba un poco de espacio. Tal vez necesitaba calmarse, estaba enojada, tal vez estaba bajo mucha presión… Así que no le volví a enviar mensajes... Pero esperaba que nos mantuviéramos en contacto".

Millie Mackintosh fue abandonada por Meghan Markle. Fuente: Independent en Español

Se sabe que la entrada a cualquier Casa Real obliga a los miembros a modificar sus actitudes, sus vestimentas y hasta sus relaciones sociales. Sin embargo, la maquilladora no se esperaba que la nacida en Santa Bárbara abandonara de esta forma la amistad. De hecho, no la invitó a su casamiento con el príncipe Harry el 19 de mayo de 2018, en Windsor.

Lo que sospecha la exparticipante del reality show Made in Chelsea es que la ahora duquesa de Sussex no quiso que se la relacione más con el mundo de la farándula y tener una amiga que esté en un reality show podría ser una causa.

La idea de Markle, según Mackintosh, es meterse de lleno en un mundo de royals y que solo se la relacione con personas de ese estatus.