Meghan Markle y el Príncipe Harry se mostraron cariñosos: mira las fotos

A pocos días de la coronación del rey Carlos III, Meghan Makle y el príncipe Harry han vuelto a ser protagonistas entre la prensa real. La pareja ha disfrutado mucho viendo un partido de la NBA. Han reído, aplaudido y hasta casi se han besado en público.

¿En qué andan Megan Markle y el príncipe Harry?

Los duques de Sussex han asistido el pasado lunes a un partido de baloncesto de la NBA en el que se han enfrentado los Lakers con los Grizzlies. A dicho evento fueron acompañados por varios miembros de su fundación Archewell.

Es la primera vez que se la ve a Meghan Markle luego de un mes alejada del foco mediático y con la certeza de que solo su marido, el príncipe Harry, viajará a la coronación de su padre, el rey Carlos III, el próximo 6 de mayo.

Fuentes cercanas a la pareja han confirmado que la duquesa prefiere quedarse en California al cuidado de sus hijos, especialmente de Archie, quien ese mismo día cumple años.

Meghan Markle reaparece en público junto a su marido, el príncipe Harry, en un partido de baloncesto. FUENTE: VANITY FAIR

Por otro lado, también se especula con la idea de que Meghan no ha confirmado su presencia en el día de la coronación, un acontecimiento histórico para la familia real británica, porque Harry no tendrá un papel destacado en dicha celebración y ella no podrá ser protagonista.

Rumores o no, lo cierto es que los duques de Sussex siempre dan de qué hablar cada vez que aparecen en público, aunque muchos allegados a la Corona Británica no estén muy contentos al respecto.

Los looks de Meghan Markle y el príncipe Harry en el partido de la NBA

Para esta reparación pública, Meghan Markle eligió un conjunto que se perfila como el outfit de la primavera en el hemisferio norte: un traje con pantalón corto que ya hemos visto en las pasarelas, en el street style y ahora en la duquesa de Sussex.

La duquesa de Sussex eligió un hermoso conjunto en tono rosa para asistir al partido y el príncipe Harry unos vaqueros y una camiseta blanca. FUENTE: HOLA

Se trata de un conjunto rosa de la firma STAUD fundada en Los Ángeles por Sarah Staudinger y George Augusto, y convertida en marca de culto con seguidoras como Kendall Jenner, Hailey Bieber, Sophie Turner o Alexa Chung.

Un dos piezas de lino formado por una americana larga con bolsillos a los lados y cierre de dos botones, a juego con el pantalón y unas bermudas de pierna ancha ceñida a la cintura con un cinturón del mismo tejido. El resto de su look fue acompañado por unos tacones nude de Aquazzura y bolso modo Bibliotheque, a tono de Prada.

El príncipe Harry, a su lado, vistió vaqueros, americana, camiseta y zapatillas blancas.

Entre risas, miradas cómplices y hasta un atrevido beso que Meghan no se animó a recibir, los duques de Sussex se la pasaron de maravillas en el partido de basket.