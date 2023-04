Por qué el rojo podría ser el color de la venganza de Kate Middleton

Después de confirmar su separación del ex Príncipe de Gales y actual Rey Carlos III, Lady Di se mostró con un little black dress que impactó en la realeza y en el mundo debido a su audacia, una cualidad que no está muy aceptada en el protocolo de vestimenta de la monarquía. Imposible olvidar la salida de la ex Princesa de una limosina negra, con un vestido que dejaba al descubierto sus hombros y piernas.

Este vestido fue luego coronado como "el vestido de la venganza", nombre que se le designó gracias a la separación con Carlos III y a la sensualidad que predominó en ese diseño. Al parecer, la historia se vuelve a repetir: el Príncipe William habría engañado a Kate Middleton, desde el 2019, con la marquesa Rose Hanbury, noble británica casada con el marqués David Cholmondeley.

Kate Middleton podría estar dando indicios de su posible ruptura con el Príncipe William. Foto: People.

Aunque ni el Príncipe ni la Princesa de Gales han confirmado algo al respecto, el hermano de William y Duque de Sussex, Harry, reveló esta información en su libro Spare, que se lanzó en enero de este año y causó revuelo en la monarquía. Desde ese momento, los medios han indagado más sobre la vida marital de William y Kate para develar la verdad de la situación.

Kate Middleton no se ha expresado a través de un comunicado oficial, pero creemos que lo ha hecho por medio de su indumentaria. No usó un vestido híper sensual como Lady Di ni tampoco desafió alguna regla protocolar, sino todo lo contrario: la Princesa reafirmó su estilo clásico apostando al color rojo en la mayoría de sus apariciones del 2023.

El color rojo sería su elegido para explicar su mensaje de ruptura. Foto: People.

En forma de tapados, vestidos o trajes, la monarca ha dado claves de su estilo de la venganza a través del rojo. Pero, ¿por qué este color puede referirse a la venganza? Por lo general, el rojo se relaciona con el amor y la pasión, pero también puede indicar atrevimiento, independencia, e incluso odio. También es un color atemporal, que nunca pasa de moda y siempre emite algún sentimiento o emocion con mayor intensidad.

En su mayoría usado con negro, Kate Middleton hace referencia a una supuesta "muerte" como la mujer que conocemos. Foto: Kate Middleton Style.

La monarca suele llevar este color con negro, excepto en pocas ocasiones como en el look de la foto anterior del traje chaqueta-pantalón. La combinación de rojo y negro implica otros signficados: el negro se asocia con el luto o la muerte, lo que podría indicar la posible "muerte" de la Kate Middleton que todos conocemos por una nueva Kate, llena de vitalidad y energía como indica el rojo.

Al igual que Lady Di, Kate tomó la estrategia de su suegra para indicar algo distinto. Foto: People World.

Como anticipamos, no hay nada confirmado sobre este supuesto affaire del Príncipe William, pero tampoco pensamos que la vestimenta de la Princesa de Gales esté librada al azar. Aunque no hay indicios de desafiar las leyes, la monarca produce un posible mensaje subliminal hacia sus seguidores al usar prendas de color rojo en cada una de sus visitas o eventos, resurgiendo la misma estrategia de venganza creada por Lady Di. Solo el tiempo podrá darnos la razón.