Hamburguesa veggie sin pan: una opción sana y rica para almorzar

Seguro muchas veces has escuchado que las hamburguesas no son lo mismo si son vegetarianas. ¡Pues no tienen porqué serlo!

En esta nota, te enseñaremos a seguir disfrutando de uno de los platos preferidos por la población mundial de una manera más saludable y amigable con el medio ambiente.

La receta de hoy está pensada para comerla al plato, es decir, sin panes. Pero, si tu lo deseas puedes agregar los panes que más te gusten y disfrutar tu hamburguesa en formato sándwich. Aprende cómo darle una vuelta de tuerca a este clásico plato para que sea aún más sabroso y delicioso.

El medallón que utilizarás en esta receta queda a tu elección. Puedes prepararlo tú mismo o comprar una de las tantas marcas de medallones veganos que hay en el mercado. Lo bueno de estos medallones es que existen en diversos sabores y con combinaciones muy variadas de verduras y legumbres. Nuestra recomendación es que utilices diferentes sabores para variar tu platillo.

El otro ingrediente que utilizaremos es el queso para fundir. Hoy en día, también existen una gran variedad de marcas para que puedas elegir la que más te guste. Incluso, puedes realizar una versión vegana y utilizar un queso vegano de almendras o de hongos. De cualquier manera, sigue leyendo para que aprendas a preparar esta deliciosa receta de hamburguesas vegetarianas con ajo y queso.

Hamburguesa veggie

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

1 paquete de Hamburguesas vegetarianas

200 g de ajos tiernos

2 lonchas (30 g) de queso normal o vegano para fundir

Unas hojas de cilantro fresco

Preparación:

Primero limpia bien los ajos que utilizarás, procura conseguir granos bien tiernos. Luego, cortarlos en trozos y envolverlos en papel aluminio. Deja que se cocinen en el horno por al menos 15 minutos. Puedes meter las hamburguesas en el horno a su lado para que se cocinen a la vez.

Una vez cocidas, retira las hamburguesas y los ajos del horno. Retira el papel aluminio y aplasta los ajos. Unta la pasta sobre las hamburguesas. Pon las lonchas de queso encima y espolvorea con cilantro.

Pon las hamburguesas al horno unos minutos más, como para derretir el queso.

Sírvelas así o ponlas entre dos rodajas de pan, disfruta.