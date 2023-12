Todas las fotos y Sociales de la White Night de Hyatt: ¡qué súper fiesta!

Fue, verdaderamente, un sunset espectacular, y uno de los más chic del año. Park Hyatt Mendoza junto a MDZ despidió el 2023 con la ya instalada "fiesta de blanco" y el comentario fue unánime: año a año este encuentro se supera en calidad, buena onda, y first class amenities.

La mítica terraza se engalanó con la "White Night", y la party fue increíble. "Yo no puedo creer lo rico que está todo. Realmente el equipo de gastronomía, cocina y banquete de Hyatt Mendoza es excelente. Quiero aplaudirlos de pie", comentó Susana, una abogada mendocina que decidió compartir el momento con colegas y despedir el año bien arriba.

"Es que no se me ocurre mejor manera de decirle adiós al 2023, a un año complicado, duro, que me pareció larguísimo... creo que terminarlo bailando y brindarlo en un lugar espectacular era la forma de quebrar todo el bajón", opinó Francisco, un porteño que está paseando por "la tierra del sol y del buen vino".

Celebrar con amor, buenos deseos, bailando y rodeados de amigos con el objetivo de irradiar luz para recibir al 2024 con buena energía fue la consigna de este atardecer y posterior noche. Desde las 20 horas, y con sold out, comenzó el festejo.

La mejor música estuvo asegurada de la mano de Igna Aguinaga, y la coctelería de autor fue espectacular. La propuesta gastronómica del Executive Chef de Park Hyatt Mendoza, Franco Canzano, descolló con delicias que todos ponderaron.

El color blanco significa renovación, novedad, nuevos caminos. Para desearnos todo eso y mucho más, el dress code de la fiesta fue, justamente, el white.

No te pierdas la galería de fotos de MDZ Sociales:

Florencia Aise y Fernanda Espínola.

Martín Arnulphi, Natalia Gregory, Diego Lecea, María Terranova, Laura Tarquini, Diego Allaca.

Gabriela Camargo, Silvia Baldi, Patricia Rotella y Eliana Castillo.

Cecilia Bensadón, Luis Pierrini y amigos.

Patricia Terranova se encontró con Juan Pablo Marchionni y María Elena Richardi.

Agustín Sosa junto a Sofía Borghello.

Alejandro Aguinaga y Sofía Lazzarotti.

Federico Croce y Muriel del Barco.

Retoques con glitter: ¡el mejor accesorio!

Carolina Meli y Emilia Miño.

El intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli junto a su esposa.

Ana Chabán junto a Paula Crombas y Lucas Castro.

Fernanda Díaz, Marcela Terranova y Verónica Cruz.

Igna Aguinaga hizo bailar a todos.

Gloria y Javier, dos de los ganadores de las entradas en "Uno Nunca Sabe", por MDZ Radio.

Ellas se bailaron... ¡todo!

Omar "Negro" Martínez, Gabriel Alliana, y Rolo Fernández

Mauricio Comandone, Belén Valdés, Leila Llaver, y Emilia Miño.

Kevin Ucci y Martín Díaz.

Kevin Hualampa e Ignacio Cole.

Arnaldo Le Donne, Pri Godoy, Laura Pernicce y Esteban Piazoli.

Iván y Marisel: ¡mucha onda!

Fue una noche de disfrute y amigos.

El glitter fue el accesorio perfecto.

Una Diosa de blanco.

Los sombreros, uno de los accesorios que varios eligieron para lucir.

Lucas Castro, Mauricio Serra y Paula Crombas.

El riguroso blanco fue el dress code.

Francisco Gómez Centurión, Juliana Castro Barello, Romina Pantol, Alejandro Vinocur.

Soledad Audano, Fernanda Espinola, y Cecilia Carleti.

¡Cheers!

La performance de Igna Aguinaga fue un éxito total.

María José Zabala y Lautaro Grunblatt.

Desde Brasil, William Figueredo, y Adriene Figueredo.

Anfitriones de Hyatt: Damián Ruiz, Martín Arnulphi, Franco Canzano y Miguel Urmeneta.

Sofía Lazzarin y Maricel Bri.

El dancing se extendió después de la puesta de sol.

Juan Manzur y Federico Brozzi.

El gerente general de Hyatt Mendoza, Miguel Urmeneta, junto a su esposa Natalia Najjar.

Leila Llaver, Caro Meli y Belén Valdés.

Eliana Troncoso y Rosana Fernández.

Muri del Barco, Paty Terranova, Marce Terranova, Fede Croce, Lucas Castro, Paula Crombas y Fer Vila.

¡Onda y cachengue total!

Las selfies, infaltables.

Alberto y Andrea, otra pareja ganadora de las entradas por ser oyentes fieles de MDZ Radio.

Desde la cabina del Dj, el dancing con la mítica fachada de Hyatt como marco.

¡Salud!

Patricia Terranova, Ana Saldaña y Ana Paula López Bustos.

Bermudas y shorts para ellas: ¡súper aprobados!

Eugenia Abbiati, Silvina Romano y Mónica Lo Bianco.

Minimal look: ¡aplausos!

Dance and fun.

¡A pura selfie!