Estos son los 14 restaurantes argentinos que están entre los 100 mejores de Latinoamérica

Este 28 de noviembre los organizadores de Latin America’s 50 Best Restaurants anunció la lista completa de los 100 mejores restaurantes. Semanas previas a esta ceremonia, ya habían comunicado “la lista ampliada” que incluye los puestos 51 al 100, a los que ahora se. Sumaron los puestos del 1 a 50. Inicialmente este ranking era solo de 50 restaurantes, pero decidieron extenderlo acorde a su compromiso para reconocer a un mayor número de establecimientos.

Esta selección de restaurantes, conocida más por “la lista San Pellegrino”, tiene una edición mundial (The World's 50 Best Restaurants), otras en Asia, África, y esta en Latinoamérica exclusivamente.

La ceremonia de premiación

El evento de premiación que se realizó en el legendario hotel Copacabana Palace, reunió a lo más distinguido de la comunidad gastronómica latinoamericana. Asistieron cocineros, empresarios gastronómicos, sommeliers, pasteleros, periodistas de la industria, y miembros de las empresa sponsors. La velada formal inició a las 18.30 hs Los invitados pasaron por la alfombra roja para la tradicional sesión fotográfica, para luego disfrutar de un cóctel de bienvenida lleno de bocados y cócteles innovadores. A las 20:30 hs comenzó la entrega de premios y la revelación de la lista completa, terminando con el anuncio del primer puesto. Posteriormente se realizó una fiesta para cerrar este gran evento de la restauración latinoamericana.

A continuación la lista de los restaurantes argentinos incluidos en la lista de los 100 mejores:

Puesto 3: Don Julio - Buenos Aires

Puesto 17: El Preferido de Palermo - Buenos Aires

Puesto 26: Gran Dabbang - Buenos Aires

Puesto 30: Julia - Buenos Aires

Puesto 32: Mishiguene - Buenos Aires

Puesto 38: Alo`s - Buenos Aires

Puesto 41: Crizia - Buenos Aires

Puesto 43: Niño Gordo – Buenos Aires

Puesto 60: Aramburu - Buenos Aires

Puesto 72: Elena (Hotel Four Seasons) - Buenos Aires

Puesto 82: El Papagayo - Córdoba

Puesto 83: El Baqueano - Salta

Puesto 92: Anchoíta - Buenos Aires

Puesto 95: Trescha - Buenos Aires Restaurante Aramburu, Bs. As.

Aparecen como novedad, la ciudad de Córdoba, con el restaurante El Papagayo, cuyo chef es Javier Rodríguez. Este talentoso cocinero además trabaja en proyectos de Mendoza: asesora al restaurante Piedra Infinita, de Zuccardi Valle de Uco, realiza la puesta gastronómica en eventos de Cheval des Andes, y colaboró hace unos años con el restaurante Azafrán. Por otro lado, el restaurante porteño Trescha también ingresa a la lista por primera vez; que demás recientemente recibió 1 estrella Michelin y el chef fue premiado como mejor chef joven por la misma guía. Es sorprendente que no se mencionaran restaurantes de Mendoza, como en otros rankings y guías internacionales como Best of Wine Tourism (Great Wine Capitals) y Guía Michelin. También es llamativo que el restaurante Aramburu, en el puesto número 36 de esta lista en el año 2022, pasó al puesto 60, siendo que recientemente recibió 2 estrellas Michelin. Esto evidencia la diferencia de criterios de las diferentes premiaciones.

Otros nuevas ciudades que aparecen este año son Barranquilla, José Ignacio, Mérida y Oaxaca, a lo largo de Latinoamérica. El Baqueano, en Salta.

Además del ranking, se entregaron estos premios:

. Icon Award 2023: Dolli Irigoyen (Espacio Dolli)

. Latin America`s Best Female Chef 2023 - Mejor chef mujer: Janaína Rueda (restaurante A Casa do Porco)

. Estrella Damm Chefs`Choice Award: Mario Castrellón

. Gin Mare Art of Hospitality Award:Pangea

. Beronia Latin America`s Best Sommelier Award: Florencia Rey

. Best Pastry Chef: Maribel Aldaco Dolli Irigoyen rodeada de argentinos ganadores: Julio Báez de Julia con la jefa de cocina de su restaurante, Gabriel Oggero y Gerladine Gastaldo de Crizia, y Pablo Rivero de Don Julio.

El foro el día previo: 50 Best Talks

La jornada del día anterior a la premiación, se realizaron las ya posicionadas charlas de liderazgo intelectual con un panel de profesionales destacados que se vienen haciendo desde 2014. Se han celebrado antes en más de 20 ciudades, entre las que se encuentran Singapur, Sudney, Buenos Aires, Bangkok y Barcelona. Se trata de ponencias inspiradoras, que tenran debate y reflexión, a cargo de diferentes actores de la industria con voces calificadas, especialistas en temas gastronómicos y el contexto que afecta a la industria. El tópico esta vez fue “El Poder de una Comida”, que como hilo conductor de las ponencias dejó ver diversas maneras en las que una comida puede nutrir, inspirar, desafiar, empoderar y conectar a las personas. Disertaron Andoni Luis Aduriz (del restaurante Mugaritz en España), Alex Atala (de D.O.M., Brasil), Dolli Irigoyen (Espacio Dolli, Argentina), y Sergio Díaz y Jocelyn Degollado (del restaurante Sublime, Guatemala).

Cómo se eligen estos premios

Esta lista tiene como objetivo promocionar a los restaurantes y reconocer el talento culinario, para inspirar a los amantes de la gastronomía a explorar estas experiencias. 50 Best contrata a la consultora Deloitte, encargada de la autenticidad e integridad el proceso de votación. Más de 300 miembros de la Academia son los votantes anónimos, seleccionados por su experiencia y conocimiento en el rubro, como periodistas, críticos, chefs, restaurateurs, y consumidores gourmet. Cada uno elige 10 restaurantes (visitados los últimos 18 meses al momento de la votación), de los cuales mínimamente 4 deben ser de lugares fuera de su país.

La lista completa 2023 Latin America’s 50 Best Restaurants

1 Maido - Lima

2 El Chato - Colombia

3 Don Julio - Buenos AIres

4 A Casa do Porco - Sao Paulo

5 Fauna - Valle de Guadalupe

6 Maito - Panamá

7 Kjolle - Lima

8 Leo - Bogotá

9 Boragó - Chile

10 Maita - Lima

11 Nuema - Quito

12 Quintonil - México

13 Merito - Lima

14 Lasai - Río de Janeiro

15 Puyol - México

16 Celele - Cartagena

17 El Preferido de Palermo - Buenos Aires

18 Metzu

19 Villa Torel - Ensenada

20 Oteque

21 Nelita - Sao Paulo

22 Evvai - Sao Paulo

23 Gustu - La Paz

24 Sublime - Guatemala

25 Cantina del Tigre - Panama

26 Gran Dabbang - Buenos Aires

27 X.O. - Medellin

28 Arca - Tulum

29 Pangea - Monterrey

30 Julia - Buenos Aires

31 777 - México

32 Mishiguene - Buenos Aires

33 Osso - Lima

34 Maní - Sao Paulo

35 Manu - Curitiba

36 Rosetta - Mexico

37 Alcalde - Guadalajara

38 Alo’s - Buenos Aires

39 Mil - Moray

40 Le Chique - Cancún

41 Crizia - Buenos Aires

42 La Mar - Lima

43 Niño Gordo - Buenos Aires

44 Humo Negro - Bogotá

45 Parador La Huella

46 Rafael - Lima

47 Sikwa - Costa Rica

48 La Docena - México

49 Mercado 24 - Guatemala

50 Cosme - Lima

51 Fonda Lo Que Hay - Panamá

52 Diacá - Ciudad de Guatemala

53 Animalón - Valle de Guadalupe

54 Lunario - Ensenada

55 Máximo - Bistrot São Paulo

56 Charco - São Paulo

57 Fame Osteria - Mérida

58 Huniik - Mérida

59 El Xolo - San Salvador

60 Aramburu - Buenos Aires

61 Cara de Vaca - Monterrey

62 Ancestral - La Paz

63 Mocotó - São Paulo

64 Kotori - São Paulo

65 D.O.M. - São Paulo

66 Lo de Tere - Punta del Este

67 La Calma by Fredes

68 Olam - Santiago

69 Quitu- Santiago

70 Pulpería Santa Elvira - Santiago

71 Manzanar - Montevideo

72 Elena – Buenos Aires

73 Isolina (Barranco) - Lima

74 Mesa Franca - Bogotá

75 Astrid y Gastón - Lima

76 Origem - Salvador

77 Manuel - Barranquilla

78 Café Misterio - Montevideo

79 Demencia - Santiago

80 Salvo Patria - Bogotá

81 Nicos - Ciudad de México

82 El Papagayo - Córdoba

83 El Baqueano - Salta

84 Phayawi - La Paz

85 Levadura de Olla - Oaxaca

86 Intimo - Ciudad de Panamá

87 Yum Cha - Santiago

88 Cordero - Caracas

89 Sambombi Bistró Local Medellín

90 Marismo - José Ignacio

91Ambrosía - Santiago

91 Anchoita - Buenos Aires

93 Koli - Monterrey

94 Trescha - Buenos Aires

95 Ristorante Hotel Cipriani - Río de Janeiro

96 Ocyá Río de Janeiro

97 Kan Suke - São Paulo

98 Harry Sasson - Bogotá

99 Oda - Bogotá

100 Mikka - Guayaquil

Más información en: www.theworlds50best.com