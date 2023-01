El príncipe Harry asegura que mató a 25 personas durante su servicio en Afganistán

El príncipe Harry no para de sorprender con su pasado. Recientemente, tras salir a la luz su libro de memorias Spare, aseguró que a los 17 años consumió cocaína ya que lo hacía sentir “diferente”. Como si fuese poco, también contó que mató a muchas personas malas, precisamente a 25, durante su servicio en Afganistán.

Gran revelación: el príncipe Harry y su relación con las drogas

Su relato comienza diciendo: “En casa de alguien, durante un fin de semana de caza, me ofrecieron una raya, y desde entonces consumí algunas más” a lo que luego agregó: “No era muy divertido (…) pero me hacía sentir diferente. Era un chico de 17 años dispuesto a probar cualquier cosa que alterara el orden preestablecido”.

El príncipe Harry añadió a su revelación que en su etapa como estudiante del exclusivo Eton College también solía fumar cannabis. Lo hacía en uno de los baños de su casa mientras la policía de Thames Valley le hacía de guardaespaldas patrullando el exterior del edificio.

El príncipe Harry fue piloto de helicóptero en Afganistán, y en su servicio acabó con la vida de 25 personas. Fuente: Diario de Avisos- El Español

Polémico: días de guerra en el servicio en Afganistán

El hijo del rey Carlos III también reconoció que mató a varias personas malas durante las 6 misiones en su servicio en Afganistán. Allí, participó como piloto de helicóptero y, según su relato, terminó con la vida de 25 personas.

“No era una estadística que me llenara de orgullo, pero tampoco me avergonzaba. Cuando me vi inmerso en el calor y la confusión del combate no pensé en los 25 como personas. Eran piezas de ajedrez retiradas del tablero, gente mala eliminada antes de que pudiera matar a gente buena“.

¿Rechaza estar presente en la coronación de su padre?

Asimismo, aclaró que ahora rechaza comprometerse a asistir a la coronación de su padre, el rey Carlos III. Aseguró que, por respeto, por ahora guardará silencio sobre sus problemas con la familia real ya que entiende que eso no ayudaría en nada.

Según un fragmento que se obtuvo de una entrevista con la cadena ITV, el príncipe Harry apuntó que se encuentra totalmente abierto a recibir alguna respuesta por parte de su padre luego de la publicación de su libro Spare.

Cuando le preguntaron si, en caso de llegar a ser invitado, asistiría a la coronación, la cual vale recordar se realizará en mayo, respondió: “Pueden pasar muchas cosas de aquí a la fecha, pero, ya sabes, la puerta siempre está abierta; la pelota está en su lado”.

Y para finalizar sentenció: “Hay mucho que discutir y realmente espero que estén dispuestos a sentarse y hablar de ello“.