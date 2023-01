El Príncipe Harry lanza duras críticas a su familia

El próximo 10 de enero saldrá a la venta el libro del Príncipe Harry, 'Spare" (En la sombra). Por esta razón, los medios británicos y los afortunados que ya han tenido la suerte de leer algunas partes, han revelado que la relación de la familia real es muy compleja. Tal como parece , el esposo de Meghan Markle y ex Duque de Sussex apuntó contra su hermano Guillermo y no tuvo compasión.

La serie documental 'Harry y Meghan', sacó a la superficie todas las asperezas de la relación de los hijos del Rey Carlos III. Harry reveló que en 2020, cuando se juntó con su familia para negociar el acuerdo definitivo de su renuncia a la corona fue una experiencia terrible. "Fue aterrador que mi hermano me gritara", contó en el documental de Netflix.

Sin embargo se especula que las críticas hacia su hermano no quedaron solo allí, porque en el libro que se estrenará muy pronto también tira algunos palos para Guillermo. La obra reúne algunos momentos de la vida de Harry y según comentan, generará daño colateral a varios miembros de su familia. De hecho en los medios británicos han catalogado que 'Spare' dará un golpe muy fuerte a la realeza, en especial a Guillermo. Tal como parece el ex Duque de Sussex no se guardó ningún secreto y comentó que siempre ocupó un papel secundario con respecto a su hermano.

'Spare' (En la sombra), libro del Príncipe Harry. Imagen de Amazon.

Debido a los rumores que circulan sobre las crudas declaraciones del texto, el Rey Carlos III advirtió que “cualquier maltrato a Camila (la actual reina consorte) cruzaría la línea roja". Por lo pronto se sabe que 'Spare' ha prometido ser un relato totalmente íntimo y sincero, así que solo queda esperar el lanzamiento del libro el próximo 10 de diciembre.