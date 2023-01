Cómo fue la relación entre el príncipe Harry y la reina Isabel II

La relación entre el príncipe Harry y la reina Isabel II siempre fue muy buena, y se rumorea que él era el nieto preferido de la monarca. Eso sí: esto no quiere decir que no hayan tenido sus altibajos, uno de los cuales se dio con el alejamiento del duque de Sussex y de su esposa, Meghan Markle, de la Familia Real Británica.

Isabel II con su nieto preferido, el príncipe Harry - Fuente: The Duke and Duchess of Sussex (/sussexroyal)

Harry e Isabel II, nieto y abuela: así era la relación entre ambos

Durante mucho tiempo circuló el rumor, casi a manera de secreto a voces, de que el príncipe Harry era el nieto preferido de la reina Isabel II, dato no menor si se tiene en cuenta que la monarca recientemente fallecida tenía en total 8 nietos.

En varias oportunidades, el hijo de Carlos III y Lady Di manifestó públicamente lo importante que su abuela fue para él, en especial en momentos duros de la vida como el que significó la pérdida de su madre.

Sin ir más lejos, Harry le puso a su segunda hija el nombre Lilibet, el apodo familiar que tenía la reina y con el que se la conocía desde que era una niña.

Esto supuso una de las tantas polémicas que se dio entre ellos y en el marco de la Familia Real Británica, ya que allegados a la monarquía indicaron que la reina no había dado su consentimiento para esto, mientras que Harry sostuvo que sí le había pedido permiso a su abuela.

Lo cierto es que por entonces ya estaban distanciados y viviendo uno de los momentos más difíciles de su relación como nieto y abuela. Al parecer, todo habría cambiado cuando, en enero de 2020, Harry decidió renunciar a los beneficios de la realeza y ser independiente en términos financieros, aunque, según aclaró, sin dejar de apoyar a su majestad, la reina.

Las palabras del príncipe Harry y Meghan Markle acerca de la reina Isabel II

Uno de los puntos más altos de popularidad de Harry y Meghan Markle en los últimos años se dio cuando ambos fueron entrevistados por Oprah Winfrey. En aquella oportunidad, los duques de Sussex hablaron de distintos temas, y entre ellos hicieron mención a cómo era su relación con la esposa de Felipe de Edimburgo.

Durante el último año he hablado con mi abuela más que en muchos, muchos años”, dijo el príncipe Harry, negando así que hubiera un distanciamiento entre ambos. “Mi abuela y yo tenemos una relación realmente buena y nos entendemos bien. Siento un gran respeto por ella”, agregó.

Por su parte, Markle expresó que siempre se sintió muy a gusto con la reina y que siempre fue muy bien tratada por su parte. “Uno de mis primeros actos oficiales fue con ella. Me pidió que me uniera a ella en un viaje en el tren real y esa mañana, que desayunamos juntas, me dio un regalo precioso: unos pendientes de perlas y un collar a juego”, confesó.

También recordó que, en otra ocasión, iban juntas a un acto en coche y, como hacía frío, la reina tenía una manta sobre sus rodillas. Fue entonces cuando la reina Isabel II se dirigió a ella y le dijo que se acercara, así se podían cubrir las dos.