La sorprendente revelación del príncipe Harry sobre la muerte de Lady Di

Durante las últimas semanas, en realidad durante los últimos meses, el mundo entero ha estado hablando sobre el príncipe Harry y todo lo que este tiene para decir sobre la familia real. Y no quedó allí, ya que esto se acentuó con el lanzamiento de sus memorias tituladas Spare.

Además, a esto se le sumó una sorpresiva revelación que realizó recientemente a Anderson Cooper durante una entrevista en el programa 60 Minutes, donde habló acerca de la muerte de su madre, Lady Di, y todas sus teorías sobre el fatídico hecho.

Mira parte de la entrevista en inglés en el siguiente video:

Qué dijo el príncipe Harry sobre la muerte de su madre

En 1997, cuando Harry tenía 12 años, la noticia sobre la muerte de Lady Di en un accidente automovilístico en París fue un shock para el mundo entero, y especialmente para sus dos hijos.

Para el príncipe Harry fue una situación muy difícil, lo más duro que tuvo que transitar, principalmente porque durante mucho tiempo creyó que su madre había fingido su propia muerte.

“Durante mucho tiempo, simplemente me negué a aceptar que se había ido”, dijo el duque de Sussex a la cámara.

Él pensaba que quizás era todo un plan y en algún momento volvería con ellos para reencontrarse y poder estar junto a ella. Las esperanzas que tenía de que eso sucediera eran realmente muy grandes.

“Digo 100 por ciento que es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Creo que para cualquiera, especialmente si eres un niño, ya sabes, yo tenía 12 años”, dijo el hermano menor del príncipe William. “Me negué a aceptar que eso era lo que había sucedido”. El príncipe Harry ya no tiene problema para hablar temas que para él antes le resultaba imposible de abordar. | Fuente: Instagram @sussexroyal

Este pensamiento lo acompañó incluso cuando ya era un adulto joven. Fue a los 23 años cuando finalmente pudo aceptar la muerte de su madre y darse cuenta de que ese pensamiento era la forma que él tenía para lidiar con esa situación que tanto daño le hacía.

Aunque esto no quiere decir que sienta que toda la verdad en torno a la muerte de Lady Di ha sido sacada a la luz. Él siente que hay muchas cosas que no ha revelado y no piensa que eso alguna vez se haga, incluso siente que su hermano coincide en esto.

A pesar de esto, el príncipe Harry siente que no necesita saber nada más, pues no considera que lo que pueda llegar a revelarse cambie en algo la manera en que se siente o la situación que ya existe alrededor del caso.