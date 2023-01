Así será el regreso de Harry Styles al cine como el hermano de Thanos

Harry Styles es el artista musical del momento y lo demuestra con cada presentación en vivo en donde se luce mejor que en su show anterior provocando suspiros y que sus fans se multipliquen en cada rincón del mundo. Más allá de su talento indiscutido, el británico derrocha simpatía y una actitud frente a su público que lo hace ser único. Pero no toda su carrera está abocada a la industria musical, también se probó varias veces como actor y el fandom de Marvel quiere volver a verlo en pantalla como el medio hermano de Thanos. Te contamos cómo será su esperado regreso a la franquicia de superhéroes y villanos.

Tras una participación en Dunkirk de Christopher Nolan, Harry Styles comenzó su trayectoria como actor. En este sentido, durante 2022 protagonizó películas como Don’t Worry Darling, disponible en HBO Max, o My Policeman, de Prime Video. Sin embargo, sus fanáticos aún especulan con la posibilidad de verlo una vez más en Marvel tras un cameo en Eternals.

Harry Styles interpretará a Eros en la franquicia Marvel.

Fue en 2021 cuando el cantante británico apareció en una escena post créditos del film de Chloé Zhao. Luego de introducir a un nuevo grupo de superhéroes que incluyó a estrellas como Angelina Jolie y Salma Hayek, el largometraje culminó con la presentación de Harry Styles en la piel de Eros, el personaje conocido como Starfox en su rol de héroe, que se destaca por ser el hermano de Thanos.

Su regreso a la compañía de Kevin Feige se volvió un misterio: mientras que existieron rumores sobre una serie de cinco películas que lo tendrían al artista como figura principal, el propio Styles anunció que se tomaría un tiempo de la actuación para retomar su trabajo en la música. No obstante, el productor Nate Moore sentenció cómo será el futuro del personaje.

Se reveló cómo será el regreso de Harry Styles como Eros al Multiverso Cinematográfico de Marvel.

En diálogo con Deadline Crew Call, Nate Moore analizó la posibilidad de ver una vez más a Harry Styles en Marvel, más allá de su corta participación en Eternals. “Ciertamente no elegimos a Harry por su nombre. El personaje ha tenido algunas rachas problemáticas en su publicación, pero hay muchas más historias por contar. Es fascinante”, explicó el productor dejando en claro que el ex One Direction podría estar de regreso.

“Eros tiene una conexión interesante con Thanos porque son medios hermanos y comparten el mismo padre. Tiene un conjunto de poderes atractivos. Es un personaje complicado, pero muy divertido”, insistió. Y concluyó: “Habiendo conocido a Harry Styles, puedo decir que es tan encantador como te imaginas que puede llegar a ser. Creo que no hay límite para lo bueno que será ese personaje una vez que podamos traerlo de vuelta”.